ティファニー リターントゥハート ブレスレット シルバー 925

ボリュームがあり、とても可愛くて存在感があります♪

▼送料無料

▼即購入OKです。

▼付属品 無し

画像にあるものが全てです。

▼フォロー割引実施中!

当アカウントをフォローして頂ければ、

お気持ち程度ですが割引させて頂きます!

▼注意点

商品は中古品、オールド品、ヴィンテージ品のティファニーが主になります。

中古品である事をご理解の上、ご購入お願い致します。

▼商品の購入元

質屋や古物市場で買い付けた商品を販売しています。

全ての商品は、専門家が鑑定した正規品のお品物になります。

▼ 全ての商品は洗浄・アルコールによる除菌処理を行っています。

お手元に届きましたらすぐにご使用いただける状態です。

▼色味が実物と異なる場合がございます。

画像判断でご了承の上ご購入お願いいたします。

▼#デイジーのお得な商品一覧はコチラ

New York ニューヨーク 750 K18 ネックレス ブレスレット バングル リング リターン トゥ RETURN TO 指輪 ペンダント チャーム オープンハート ヴィンテージ Vintage SILVER オールドティファニー ピアス イヤリング 希少 レア Tiffany Tiffany&Co.などの商品を扱い販売しています。

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 傷や汚れあり

