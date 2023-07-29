大人気の ALOOF 【新品未使用】Porter Multi Case Coin コインケース/小銭入れ

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【新品未使用】Porter ALOOF Multi Coin Case



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【新品未使用】

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Porter Aloof Multi Coin Case

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品番 : 023-03763

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定価 : 13,200円（税込）

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#他にもポーター製品を扱っています。

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■本体サイズ：約W110mm×H65mmxD20mm

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■重量：約55g

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■素材：

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表：カーフ （インド輸入革・クローム鞣し）

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裏：コットンツイル

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【基本情報】

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■発送タイミング目安

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原則24時間以内に発送しますが出来ない場合もあるので、お急ぎの場合は事前にお問い合わせください。

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■交渉中でも購入者優先です

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■喫煙者なし、ペットなし

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商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます。【新品未使用】ポーター アルーフ マルチコインケースPorter Aloof Multi Coin Case 品番 : 023-03763定価 : 13,200円（税込）カラー ブラックゆうパケットポストで発送します。#他にもポーター製品を扱っています。■本体サイズ：約W110mm×H65mmxD20mm■重量：約55g■素材：表：カーフ （インド輸入革・クローム鞣し） 裏：コットンツイル【基本情報】■発送タイミング目安原則24時間以内に発送しますが出来ない場合もあるので、お急ぎの場合は事前にお問い合わせください。■交渉中でも購入者優先です■専用ページは24時間で解除します■喫煙者なし、ペットなし■不明点があればお気軽にお問い合わせください

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 新品、未使用

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