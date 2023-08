良質 【さくら様専用】M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm f3.5-5.6 レンズ(ズーム)

ご覧いただきありがとうございます。

オリンパスPENシリーズ第二世代の標準ズームレンズです。

2回程使用し、使用しなくなったため出品致します。

箱&使用説明書付きでございます。

レンズプロテクターもお付けします。

現在のところお値下げは考えておりません。

即購入〇

他ショップでも販売しておりますので、早い者勝ちとなります。

あくまで使用品となりますので、ご了承ください。

よろしくお願いいたします。

【主な仕様】

フォーカス:オートフォーカス

フィルター径:37 mm

光学ズーム:3 倍

マウント:マイクロフォーサーズ

焦点距離(ワイド):14 mm

焦点距離(テレ):42 mm

開放F値:3.5 F

最短撮影距離(m):0.25 m

交換レンズ特徴:円形絞り

フィルター装着可否:装着可能

寸法(最大径):56.5 mm

寸法(長さ):50 mm

質量(g):112 g

手ブレ補正:なし

色:ブラック系

レンズタイプ:ズーム

焦点域:広角 標準 中望遠

【外観】

ほぼ未使用に近い美品です

※箱自体に劣化は見られます。

画像をご覧下さい

【レンズ】

強い光では極々微細なチリの混入程度でカビやクモリなく非常にクリアーです

【動作】

動作に問題ございません

OM-D E-M1 MARKⅡで確認済み

ズームリング、フォーカスリング共に滑らかに回転します

☆付属品☆

レンズプロテクター

レンズキャップ 前後一対

使用説明書

箱

商品の情報 商品のサイズ マイクロフォーサーズマウント ブランド オリンパス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

