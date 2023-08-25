★日本の職人技★ "2000s" 希少 ステラマッカートニー ライトグリーン コットンニット ニット/セーター

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AURALEE MIX BOUCLE MESH KNIT P/O
商品の情報
商品のサイズ
S
ブランド
ステラマッカートニー
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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---------商品説明---------STELLA McCARTNEYステラマッカートニー"2000s archive"オーバーサイズコットンニットライトグリーン 希少"Made in Italy"▼特記レディースのアイテムが主なブランドですが、メンズ品も展開しておりこちらはメンズラインからの一着鮮やかで美しいライトグリーンの色味と、全体的に洗いざらしたような加工がしてあり、中性的なデザインがこのブランドらしくとてもお洒落です状態やサイズバランスも良いため長く着用していただけるかと思います---------素材---------コットン 87%ポリアミド 13%---------size (cm)---------L程肩幅47身幅55着丈70袖丈64※着丈は襟の付け根から裾にかけて採寸。※平置き採寸です。若干の誤差はご容赦ください。---------状態---------首周りに若干の薄汚れがあります(写真最後)その他、目立つ傷や汚れ等なく綺麗な状態です購入後そのまま着用いただけますissey miyakeイッセイミヤケ pleats pleaseプリーツプリーズHOMME PLISSEcomme des garçon hommeコムデギャルソンオムcomme des garçon homme plusコムデギャルソンオムプリュスyohji yamamotoヨウジヤマモトY's for menワイズフォーメンvintageビンテージdesignersデザイナーズarchiveアーカイブ