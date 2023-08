クリスマスファッション ☆エレガンスファッション☆ヒューゴボス　ノースリーブロングワンピース　ほぼ未使用 ロングワンピース

沢山の中から、こちらの商品をご覧頂きありがとうございます。

☆即購入OK

☆全国送料無料

☆フォロー割ありますので、お気軽にフォロー&コメントください♪

出品商品一覧→ #古着屋パインソーダ

■商品

□Hugo Boss Runway Editionのオレンジドレスです。

きれいなオレンジカラーが目を惹く一枚!

フロントのデザインもヒューゴボスらしいおしゃれなデザイン!

一度のみの着用の大変美品コンディションです。

パーティーや二次会などにおすすめの一枚です!

■ブランド

Hugo Boss

■サイズ

FR34・UK4サイズ

(Sサイズ相当・下記寸法もご参考下さい。)

肩幅34cm

着丈105cm

身幅35.5cm

平置き実寸、自身で採寸している為、若干の誤差はご了承下さい。

■カラー

オレンジ

■素材

アセテート53%

レーヨン47%

■状態

A(一度のみの着用)

一度のみの着用の大変美品コンディションです!

もちろん目立った傷や汚れはなく、まだまだ気持ち良くご着用いただけるかと思います。

■配送

簡易放送にて1日〜2日程で配送させて頂きます。

スピード配送を心掛けておりますが、都合上遅れる場合はご連絡させて頂きます。

最後に...

◆◇フォロー割◇◆

お買い物金額よりお値引きさせていただきます。

★3,000円以下→100円OFF

★3,000円以上→200円OFF

★5,000円以上→300円OFF

★7,000円以上→400円OFF

★10,000円以上→500円OFF

ぜひフォローお願いします。

ご購入の際にコメントにて【フォロー割】とお伝えください。

※ご購入後のフォロー割はシステム上出来かねますのでご了承ください。

◆◇まとめ買い割◇◆

まとめてご購入頂きますと割引させて頂きます。

購入希望点数・商品により割引率は相談お受け致しますのでまとめ買いご希望の方はコメント欄にて申し付け下さい。

#古着屋パインソーダ

プロフィールもご確認下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヒューゴボス 商品の状態 未使用に近い

沢山の中から、こちらの商品をご覧頂きありがとうございます。☆即購入OK☆全国送料無料☆フォロー割ありますので、お気軽にフォロー&コメントください♪出品商品一覧→ #古着屋パインソーダ■商品☆エレガンスファッション☆ヒューゴボス ノースリーブロングワンピース ほぼ未使用 RUNWAY EDITION レディース □Hugo Boss Runway Editionのオレンジドレスです。きれいなオレンジカラーが目を惹く一枚!フロントのデザインもヒューゴボスらしいおしゃれなデザイン!一度のみの着用の大変美品コンディションです。パーティーや二次会などにおすすめの一枚です!■ブランドHugo Boss■サイズFR34・UK4サイズ (Sサイズ相当・下記寸法もご参考下さい。)肩幅34cm着丈105cm身幅35.5cm平置き実寸、自身で採寸している為、若干の誤差はご了承下さい。■カラーオレンジ■素材アセテート53%レーヨン47%■状態A(一度のみの着用)一度のみの着用の大変美品コンディションです!もちろん目立った傷や汚れはなく、まだまだ気持ち良くご着用いただけるかと思います。■配送簡易放送にて1日〜2日程で配送させて頂きます。スピード配送を心掛けておりますが、都合上遅れる場合はご連絡させて頂きます。最後に...◆◇フォロー割◇◆お買い物金額よりお値引きさせていただきます。★3,000円以下→100円OFF★3,000円以上→200円OFF★5,000円以上→300円OFF★7,000円以上→400円OFF★10,000円以上→500円OFFぜひフォローお願いします。ご購入の際にコメントにて【フォロー割】とお伝えください。※ご購入後のフォロー割はシステム上出来かねますのでご了承ください。◆◇まとめ買い割◇◆まとめてご購入頂きますと割引させて頂きます。購入希望点数・商品により割引率は相談お受け致しますのでまとめ買いご希望の方はコメント欄にて申し付け下さい。#古着屋パインソーダプロフィールもご確認下さいませ。

