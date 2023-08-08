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当店の記念日 スターウォーズ STARWARS キャラクターTシャツ C3PO R2-D2 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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《トラブル防止のためご購入前に必ずプロフィールをご覧ください》
supreme✖️WTAPS コラボTシャツ　Sサイズ　未使用

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M、HYS EXTRA Tシャツ 、ヒステリックグラマー
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WINDANDSEA×GODSELECTION Tシャツ　Ｌsize
●商品説明
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●サイズ：M
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※平置き採寸を画像添付しておりますのでご覧ください。
【 悶絶 】 RADIO HEAD VINTAGE SIZE ：【 XL 】
素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。
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●その他、注意事項：
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古着の為一度洗濯するのをオススメします。
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●商品状態
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【S】..ほぼ新品、綺麗なUSEDの商品
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【A】..若干の使用感はあるが、状態の良いUSED商品
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【B】..使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない
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【C】..使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり
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【D】..着用可能だが過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。
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カラー···グレー
Maison Margiela メゾンマルジェラ　ステッチ半袖Tシャツ
袖丈···半袖
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ネック···クルーネック
【新品タグ付き、人気モデル】CHALLENGERバックプリントロゴTシャツ白M
季節感···春、夏、秋

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商品の情報

商品のサイズM
ブランドスターウォーズ
商品の状態目立った傷や汚れなし

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ご覧いただき誠にありがとうございます^^《トラブル防止のためご購入前に必ずプロフィールをご覧ください》-------------------------------●商品説明STARWARS スターウォーズ キャラクターTシャツ キャラTDisney ディズニーR2-D2 C3POプリントチャコール イエロー ホワイト ブルー レッドヴィンテージ-------------------------------●サイズ：M※平置き採寸を画像添付しておりますのでご覧ください。素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●その他、注意事項：古着の為一度洗濯するのをオススメします。●商品状態こちらの商品はランク【A】になります！【S】..ほぼ新品、綺麗なUSEDの商品 【A】..若干の使用感はあるが、状態の良いUSED商品 【B】..使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない 【C】..使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり 【D】..着用可能だが過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。-------------------------------白 ネイビー ブラウン ベージュ イギリス製 アメリカ製 デニムパンツ リーバイス 古着 ビンテージ 古着女子 一点物 ラルフローレン レトロ アオ Y2K ゆるだぼ バギー インスタ映え 西海岸 WEGO SPINS オシャレ LLbean アメカジ 70s 80s 90s levis 501 古女 VINTAGE オフホワイト アイボリー ケーブル ゆったりめ 70年代 80年代 90年代 00年 ワイド リラックス レイヤー 肉厚 アウター ノースフェイス パタゴニア コロンビア USAカラー···グレー袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋

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ブランドスターウォーズ
商品の状態目立った傷や汚れなし

当店の記念日 スターウォーズ STARWARS キャラクターTシャツ C3PO R2-D2 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

34分钟前

当店の記念日 スターウォーズ STARWARS キャラクターTシャツ C3PO R2-D2 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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