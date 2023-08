一度着用後大事に保管してました。

ニュージーランドデザイナー ラッフルフリル シノワズリブルー素敵柄ワンピース

完璧を求める方、一切の見落としを許せない方はご遠慮ください。

サイズ38

定価24200円

ホワイトは現在も販売中ですがネイビーは

売り切れています。

値下げは考えていないです。

ポロシャツワンピース レース ドレス

ー以下サイト引用ー

原産国:フランス

商品ID:EF1196L-001

ラコステ定番の鹿の子地ポロシャツをドレス丈にアレンジ。左胸のクロックエンブレムには、レースさながらの柄を表現。ボディラインを美しく魅せる洗練されたシルエットとの組み合わせで、スポーティーな風合いの中にも女性らしいエレガンスを演出するフランスメイドの1枚です。オーガニックコットン使用。

洗濯方法:

・液温は30℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる

・塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止

・タンブル乾燥禁止

・底面温度150℃を限度としてアイロン仕上げができる

・ドライクリーニング禁止

・つり干しがよい

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラコステ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

