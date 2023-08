でおすすめアイテム。 ‼️新品未使用‼️モンクレール　ロゴニット帽　ネイビー ニットキャップ/ビーニー

新品、未使用です。

商品の情報 ブランド モンクレール 商品の状態 新品、未使用

新品、未使用です。タグは切りましたが未使用です。正規店で3万円で購入しました。他のものを購入し、使用する機会がない為。モンクレールのニット帽☺︎珍しいデザインだと思います。ヴァージンウールなので、手触りがとても良くおでこもチクチクしません。タグのQRコードにて商品が間違いなく正規品であることを確認できます。オーナー登録はしておりません。カラー ネイビー サイズ キッズ Mサイズ(52〜54センチ)キッズ用ですが、女性でもかぶれるサイズです!個人差ありますので、お手持ちの物でご確認下さい。表地 ヴァージンウール 100%#モンクレール#モンクレール帽子#ニット帽

