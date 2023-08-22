激安超安値 レミレリーフ L.L.Bean S アパルトモン ネイビー トートバッグ

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L.L.Bean REMI RELIEF レミレリーフ L'Appartement アパルトモン ネイビー 紺サイズ S高さ22.5 上部幅33.5 底幅20.5 マチ12 持ち手34 重さ354g（公式サイトより引用）定価 14300円コットン100％MADE IN USAヴィンテージ加工、ダメージ加工は程よく、穴はありませんDカン付き昨年購入したもので、内側のテープはロゴ入りですとても使いやすいサイズです自立します購入時のタグもお付けしますすぐに売り切れてしまうシリーズですたまに使用しておりましたが、結局出番が少ないので出品致します使用回数は10回程度です汚れ防止に防水スプレーをかけておりました家庭内にペット、子供、喫煙者はおりませんメルカリ便でなるべく早めに発送致しますstudious BEAMS ビームス beauty&youth united arrowssteven alan 6 roku ロク ASTRAETjournal standard URBUN RESEARCHnano universe Edition TOMORROWLANDMACPHEE IENA ESTNATION plageDeuxieme Classe ドゥーズィエムクラスAP STUDIO アパルトモン CLANE クラネaeta アエタ enfold エンフォルド HYKE ハイク SHINZONE シンゾーンベイクルーズ 1LDK DEPT EDIFICEMHL YAECA アダムエロペSTUNNING LURE スタニングルアー等お好きな方におすすめです

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