【冬バーゲン★特別送料無料！】 『23年7月まで保証付き』 nikkor Z24-50/4-6.3 Zレンズ レンズ(ズーム)

2022/7月に購入後

❄ジス様専用Canon キヤノン EF-S 55-250mm IS II オマケ

月に1~2回使用

【最安値】SIGMA100-400

使用していない間は防湿庫にて

FUJIFILM GF32-64mmF4 R LM WR

大切に保管していました。

SONY SEL2470GM



Panasonic LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18F2…

軽量でとてもコンパクトなレンズで

★便利な超望遠★ニコン Nikon AF-S DX 55-300mmED VR★

扱いやすかったですが、他のレンズを購入し使用頻度が落ちた為、出品致します。

TAMRON 17-35mm f2.8-4 Di model A05 Canon



♥︎◇超広角レンズ◇ Tokina トキナー 19-35mm キャノン

kenkoのLotusⅡ (4300円相当)の

キャノンCanon kiss X10標準&望遠ダブルレンズセット 手ぶれ補正付き

レンズフィルター付属。

広角レンズ CANON EF 20-35mm F3.5-4.5 USM

レンズキャップは付属していますが、

Nikon nikkor70-200 F2.8 ED VR 2

純正ではありません。

OLYMPUS M.ZUIKO 40-150mm F4.0-5.6 #1089

裏蓋は純正のが付属します。

TAMRON 28-200mm F/2.8-5.6 DiⅢ RXD



SIGMA 単焦点 35mm F1.4 DG HSM SONY-Eマウント値下

2023年 7/18まで有効な保証書付きです。

SONY T*E 16-70mm F4 ZA OSS SEL1670Z



6月13日限定価格【超美品】Canon EF-M 18-55mm IS STM

使用頻度が低かったので外観レンズ共に

超望遠レンズです♪ SIGMA (Nikon用) 170-500mm #5391

綺麗で、ホコリやカビ等も肉眼では見当たりません。

【未使用品】Nikon Z DX 50-250mm f4.5-6.3 VR

美品の部類に入るかとは思いますが、

Miso様専用 SONY FE 24-70mm F2.8 GM II

1度人の手に渡っているレンズの為

値下げしました!canon eos 6D

神経質な方は御遠慮下さいませ。

【運動会等に】XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II



SIGMA 17-70mm 1:2.8-4 DC

他サイトにも出品している為

キャノン SIGMA 18-200mm F3.5-6.3 DC OS HSM

急遽売り切れる可能性があります

SIGMA 24-70mm F2.8 IF EX DG HSM



中古CanonキャノンEOS7D おまけ純正バッテリーグリップ付



SEL55210 SONY E 4.5-6.3/55-210 OSS



TAMRON SP 15-30mm F/2.8 USD Di SONY A用



LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S.

マウント...ニコンZマウント系

Nikon DX AF-S NIKKOR 12-24mm

フルサイズ対応...フルサイズ対応可

SONY eマウントSEL55210 APS-C

焦点距離(ワイド側)...18mm~70mm未満

Canon ズームレンズ EF100-300 F5.6

焦点距離(テレ側)...35mm~50mm未満

望遠レンズ E55-210mm F4.5-6.3 OSS

開放F値...4.0~5.5未満

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2022/7月に購入後月に1~2回使用使用していない間は防湿庫にて大切に保管していました。軽量でとてもコンパクトなレンズで扱いやすかったですが、他のレンズを購入し使用頻度が落ちた為、出品致します。kenkoのLotusⅡ (4300円相当)のレンズフィルター付属。レンズキャップは付属していますが、純正ではありません。裏蓋は純正のが付属します。2023年 7/18まで有効な保証書付きです。使用頻度が低かったので外観レンズ共に綺麗で、ホコリやカビ等も肉眼では見当たりません。美品の部類に入るかとは思いますが、1度人の手に渡っているレンズの為神経質な方は御遠慮下さいませ。他サイトにも出品している為急遽売り切れる可能性がありますマウント...ニコンZマウント系フルサイズ対応...フルサイズ対応可焦点距離(ワイド側)...18mm~70mm未満焦点距離(テレ側)...35mm~50mm未満開放F値...4.0~5.5未満

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

FE PZ 16-35mm F4 G SONY EマウントレンズCanon EF70-200/2.8 L IS Ⅱ USMPanasonic Lumix G VARIO 1:4-5.8/14-140SONY レンズ E 55-210mm F4.5-6.3SONY 望遠レンズ E 55-210mm F4.5-6.3 手ぶれ補正①ソニー SEL55210 55-210mm f4.5-6.3 oss