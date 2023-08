ダイリク 21SSのダブルテーラードジャケットです。試着のみで仕付け糸も取っていないタグ付きの新品未使用品になります。保存の都合上畳みじわはありますが新品未使用品となります。俳優 成田凌さんがこちらのモデルを着用されてました。その他インフルエンサーやモデル、菅田将暉さんもこちらのブランドをご愛用です。

【ダブルテーラードジャケット】 ◆参考価格 ¥85,800 ◆カラー ソイル(ブラウン) ◆サイズ表記 S ◆実寸 肩幅 約41cm、身幅 約49cm 着丈 約70cm、袖丈 約63cm ◆素材 表地:ウール 100% 裏地:キュプラ 100% 袋布:コットン 100% ◆製造国 日本 ◆製品番号 21SS J-3 ダブル仕様、袖も少し細めにし丈も長くなく、オーバーサイズすぎないコンパクトなテーラードジャケット。インナーとしてもスタイリングしやすいシルエット。年代のイメージ通り、肩パットが入っていて、綺麗なシルエットです。ファブリックはハリ感のある平織、soil色はオリジナルで染めています。ウッドストックフェスの土と映画の道路に広がる土のカラーイメージよりSoliカラーが誕生しています。

カラー···ブラウン

ダイリク dairiku DAIRIKU

年代 アンティークvintage ヴィンテージ ビンテージ French military 菅田将暉

acne studios Maison margiela dries van noten studious

UNIQLO ユニクロ sacai サカイ カラー kolor

ダイリク 21SSのダブルテーラードジャケットです。試着のみで仕付け糸も取っていないタグ付きの新品未使用品になります。保存の都合上畳みじわはありますが新品未使用品となります。俳優 成田凌さんがこちらのモデルを着用されてました。その他インフルエンサーやモデル、菅田将暉さんもこちらのブランドをご愛用です。 【ダブルテーラードジャケット】 ◆参考価格 ¥85,800 ◆カラー ソイル(ブラウン) ◆サイズ表記 S ◆実寸 肩幅 約41cm、身幅 約49cm 着丈 約70cm、袖丈 約63cm ◆素材 表地:ウール 100% 裏地:キュプラ 100% 袋布:コットン 100% ◆製造国 日本 ◆製品番号 21SS J-3 ダブル仕様、袖も少し細めにし丈も長くなく、オーバーサイズすぎないコンパクトなテーラードジャケット。インナーとしてもスタイリングしやすいシルエット。年代のイメージ通り、肩パットが入っていて、綺麗なシルエットです。ファブリックはハリ感のある平織、soil色はオリジナルで染めています。ウッドストックフェスの土と映画の道路に広がる土のカラーイメージよりSoliカラーが誕生しています。カラー···ブラウンダイリク dairiku DAIRIKU

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダイリク 商品の状態 新品、未使用

