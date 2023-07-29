柔らかい HELMUT 本人期 LANG 44 ラインデザインシャツ ヘルムートラング シャツ

タイトル：【本人期】HELMUT LANG ヘルムートラング ラインデザインコットンシャツ 【サイズ44】ブラック ドレスシャツ ブロード ポプリン 長袖 HL07
OUR LEGACY BORROWED SHIRT BLACK BOILE 46
ルイヴィトン LOUIS VUITTON 長袖 シャツXXS 黒 モノグラム
コンディション：ユーズド（主観ですが、美品です）
ヴィンテージ 古着 フランス製 フィッシャーマンシャツ ワークシャツ ビンテージ
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サイズ：44
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マテリアル：コットン
CHALLENGER チャレンジャー S 80'S PRINTED SHIRT
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カラー：ブラック
【極美品】SHAREEF カモフラ 総柄 長袖シャツ サイズ2
COMOLI コモリシャツ
実寸：肩巾約43cm 身巾約52cm 着丈約79cm 袖丈約66cm
rhc leggiuno別注 オンブレシャツ
※素人採寸につき誤差はご容赦下さい。
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【アットラスト ATLAST&CO】ハワイアンシャツ
備考：ハンガー、カラーステイは付属いたしません。
ワコマリア wacko maria
商品の情報
|商品のサイズ
|XS(SS)
|ブランド
|ヘルムートラング
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
セントマイケル パジャマ カートコバーン NICK NORA 古着
marka /WIDE SHIRT JACKET - linen canvas
スナフキンの普段着✩.*˚
タイトル：【本人期】HELMUT LANG ヘルムートラング ラインデザインコットンシャツ 【サイズ44】ブラック ドレスシャツ ブロード ポプリン 長袖 HL07コンディション：ユーズド（主観ですが、美品です）サイズ：44マテリアル：コットンカラー：ブラック実寸：肩巾約43cm 身巾約52cm 着丈約79cm 袖丈約66cm※素人採寸につき誤差はご容赦下さい。備考：ハンガー、カラーステイは付属いたしません。
商品の情報
|商品のサイズ
|XS(SS)
|ブランド
|ヘルムートラング
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし