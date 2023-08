商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

以下お読みいただき、ご購入をお待ちしています。

【商品の説明】

ゲームボーイミクロ20周年モデル ジャンクの出品です。

【商品の状態】

ゲームの起動確認済です。

充電も可能です。

音量関係の修理が必要です。

音量ボタンが沈んでいて押せない状態です。

スピーカー音もならず、イヤホンジャックからも音がなりません。

中古品(ジャンク)のためその他のキズ、汚れ等、ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。

【発送方法】

ゆうゆうメルカリ便での発送予定です

【その他】

値下げ交渉は、ご遠慮願います。

よろしくお願い申し上げます。

商品の情報 ブランド ニンテンドー 商品の状態 やや傷や汚れあり

