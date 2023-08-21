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商品の説明
⚫︎モデル:ニューバランス M1400B
アディダス スーパースター 80s ヴィンテージDX 26.5 B25963
⚫︎サイズ:27.5cm
新品！ジョンガイガー John Geiger GF-01 汚れ加工 26cm
⚫︎付属品:全て揃っています(紐、インソール)
ナイキ エアジョーダン1 ハイ OG ロスト & ファウンド/シカゴ AJ1
⚫︎生産国:アメリカ
ダンクロー ユニオン
⚫︎アッパー素材:レザー
REEBOK INSTA PUMP FURY OG 30cm 新品
⚫︎定価:約35,000円
ニューバランス ML827AAA
OFF-WHITE × NIKE THE TEN AIR PRESTO
⚫︎購入時期:2022年1月
未使用級✨ルイヴィトン LV スニーカー ブルーモノグラム エクリプス
⚫︎購入場所:伊勢丹新宿店
希少❗️ヴィヴィアンウエストウッド×アシックスゲルサガ 27.5cm ホワイト
Converse ChuckTaylor All Star70 Hi Black
⚫︎使用期間:2022年1月〜4月
ニューバランス M1400 グレー M1400GJ
⚫︎使用頻度:週に２〜３回
NIKE エアジョーダン1 high スパイダーマン ネクストチャプター
NIKE AIR ZOOM PEGASUS 37 27.5cm
ご質問があればお気軽にコメントください。
NIKE AIR MAX 95 イエローグラデ(27.0cm）2012年
商品の情報
商品のサイズ
27.5cm
ブランド
ニューバランス
商品の状態
やや傷や汚れあり
30cm Off-White × Nike AIR FORCE 1 MID SP
NIKE AIR JORDAN 1 MID RAYGUNS ナイキ ジョーダン
ナイキ エアフォース1 07 シュラウド
Nike AIRJORDAN 6 RETRO MAROON 29cm
YOHJI COURT 26.5cm
ニューバランス stray rats MT580 28㎝
ADIDAS STAN SMITH "ALIFE X STARCOW"
モンクレール 靴
⚫︎モデル:ニューバランス M1400B⚫︎サイズ:27.5cm⚫︎付属品:全て揃っています(紐、インソール)⚫︎生産国:アメリカ⚫︎アッパー素材:レザー⚫︎定価:約35,000円⚫︎購入時期:2022年1月⚫︎購入場所:伊勢丹新宿店⚫︎使用期間:2022年1月〜4月⚫︎使用頻度:週に２〜３回ご質問があればお気軽にコメントください。
商品の情報
商品のサイズ
27.5cm
ブランド
ニューバランス
商品の状態
やや傷や汚れあり
【超歓迎】 ヒデ様専用【USA製】ニューバランス M1400B 27.5cm スニーカー
375
46分钟前
【超歓迎】 ヒデ様専用【USA製】ニューバランス M1400B 27.5cm スニーカー
¥
10,000
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(税込) 送料込み
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靴
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ヒデ様専用【USA製】ニューバランス M1400B 27.5cm
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
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東京都
発送までの日数
1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
d0e8199
237
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
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【超歓迎】 ヒデ様専用【USA製】ニューバランス M1400B 27.5cm スニーカー
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