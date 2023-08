【超歓迎】 ヒデ様専用【USA製】ニューバランス M1400B 27.5cm スニーカー

⚫︎モデル:ニューバランス M1400B

⚫︎サイズ:27.5cm

⚫︎付属品:全て揃っています(紐、インソール)

⚫︎生産国:アメリカ

⚫︎アッパー素材:レザー

⚫︎定価:約35,000円

⚫︎購入時期:2022年1月

⚫︎購入場所:伊勢丹新宿店

⚫︎使用期間:2022年1月〜4月

⚫︎使用頻度:週に2〜3回

ご質問があればお気軽にコメントください。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 やや傷や汚れあり

