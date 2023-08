古着を中心に販売しております。

evisu エビス Gジャンセカンド サイズ40

☆フォロー割引も❗️(詳細はプロフィール、下記に記載)

READYMADE OVER SIZE WORK JACKET デニムジャケット

他にも様々なアイテムを出品しております♪

LEVI’Sジャケット

→ #古着屋monet (古着屋モネ)

Acnestudios アクネストゥディオス オーバーサイズ デニムジャケット

→ #monet_jacket (ジャケット/コート/アウター類)

【2000s】PLATINUM FUBU ヒップホップ デニムジャケット フブ



MINDSEEKER マインドシーカー Gジャン



プリズンブルース デニム カバーオール セットアップ



インテリム ハイパービッグ ブルー デニム カバーオール 5

USA製☆US古着☆【スタッズ デザイン デニム ジャケット】メンズXL程

Atlast&co 161J アットラスト 161 デニムジャケット 40



Y'2 ワイツーレザー インディゴホースハイドジャケット 1st大戦 Gジャン



コムドット やまと 着用 ヒステリックグラマー デニムジャケット

made in USA❗

zen-1.o様専用 APC カンフージャケット

デニム地にスタッズの装飾ががおしゃれな

【Supreme × HYSTERIC GLAMOUR】Jacket S

デニムジャケット☆

fashiru デニムセットアップ



☆状態良好☆激っレア❗名作代名詞『HYS/ピラミッド△スタッズ△』Gジャン

夏前まで活躍のアウターです。

【新品未使用品】G-STAR RAW デニムジャケット Gジャン



TAAKK ターク (スタッズデニムジャケット)



アナクロノーム リメイク カバーオール デニムジャケット

———————————————

pressuresデニムジャケット



USA製☆US古着☆【スタッズ デザイン デニム ジャケット】メンズXL程

【サイズ】メンズXL程

リーバイス Levi's デニムジャケット Gジャン 80's 70506

【カラー】ライトブルー

orslow オアスロウ デニムジャケット Gジャン 1st ファーストモデル

【詳細サイズ】

リーバイス デニムジャケット ザ・トラッカー スティールアワー

肩幅 : 約 61cm

VTG 60s Lee 100-J ウエスターナー コットン サテン ジャケット

身幅 : 約 63cm

【新品タグ付き】MARCELOBURLON マルセロバーロン デニムジャケット

着丈 : 約 65cm

ジョンローレンスサリバン 20SS ジップデニムジャケット

袖丈 : 約 51cm

00s SOUTHPOLE Shiny Denim Jacket Gジャン

※素人採寸なので参考程度にお願い致します。

DENIM BUSH SHIRT JACKET



Stussy デニムコーチジャケット Sサイズ

【コンディション】

美品 Supreme シュプリーム デニムジャケット Gジャン

・クリーニング済み。

UNUSED デニムジャケット アンユーズド

・一部薄いしみがあります。

メゾンキツネ MAISON Kitsuné デニムジャケット

・古着の使用感はありますが大きなやぶれなどはなく、まだまだ着ていただけます◎

stussy FLORAL JACQUARD GARAGE JACKET



専用のお品バートル空調服バッテリーファンセット

———————————————

【最終値下げ】リーバイス デニムジャケット Gジャン



クライミー コーデュロイ ボアジャケット【sizeXL】

★コメントなしの即決OKです。

希少 Levi's 71507XX size36 ビッグE 赤耳 1993年製

★質問があればお気軽にコメントを♪

リーバイス LEE 赤耳 506 90s ヴィンテージ Levi’s

★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。

Visvim 14SS 101 JKT Geo Patchwork



ビンテージオリジナル、ヘッドライトカバーオール40s

———————————————

tenderloin テンダーロイン デニムジャケット カバーオール



OBEYデニムジャケット



EMMETI JACK 48サイズ

☆お得な【フォロー割引】しております☆

Or Slow オアスロウ 3rd デニムジャケット



GOLD COTTON YARN 11oz. DENIM WORK JACKET



levi's × BEAMS SUPER WIDE TRUCKER JACKET

①「vintage 古着★monet★」をフォロー

USA製【70'sヴィンテージ 】Leeリー ストームライダー ブランケット裏地

②コメント欄にてフォローしたことをお伝え下さい

【新品・タグ付き】シーオール デニム テーラードジャケット 2 ブレザー

③お値引きさせていただきます!

ヴィンテージ ルーニートューンズ デニムジャケット 総刺繍 ワッペン レーシング



リーバイス levi's 70507 デニムジャケット ブリーチ

●10,000円以上→300円引き

90s USA製 ヴィンテージ Lee 3rd型 Gジャン デニムジャケット

●5,000円以上→200円引き

ラングラー JL556NV

●2,000円以上→100円引き

Gジャン リーバイス



POLO ラルフローレン熊デニムGジャン"希少レア"

ぜひご利用ください♪

STEALTH STELLA ステルスステラ デニムジャケット Gジャン



5351 pour les hommes レザージャケット(本革)

※購入前にコメント欄でフォローしていることをお知らせください!

REPRESENT デニムジャケット デニムジーンズ セットアップ 刺繍ワッペン

※購入後は割引できませんので、ご了承下さい。

MAISON KITSUNE デニムジャケット



良品 Back Channel バックチャンネル デニム カバーオール L



MR GENTLEMAN デニムジャケット ワッペン M 日本製 Gジャン



リーバイス 71506-XX 1st復刻デニムジャケット 日本製 ビッグE 赤耳



MASU DENIM TRUCKER JACKET FADED BROWN



ヘラクレス 50年代 ヴィンテージ カバーオール

古着、古着mixがお好きな方に♪

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

古着を中心に販売しております。☆フォロー割引も❗️(詳細はプロフィール、下記に記載)他にも様々なアイテムを出品しております♪→ #古着屋monet (古着屋モネ)→ #monet_jacket (ジャケット/コート/アウター類)USA製☆US古着☆【スタッズ デザイン デニム ジャケット】メンズXL程made in USA❗デニム地にスタッズの装飾ががおしゃれなデニムジャケット☆夏前まで活躍のアウターです。——————————————— 【サイズ】メンズXL程【カラー】ライトブルー【詳細サイズ】肩幅 : 約 61cm身幅 : 約 63cm着丈 : 約 65cm袖丈 : 約 51cm※素人採寸なので参考程度にお願い致します。【コンディション】・クリーニング済み。・一部薄いしみがあります。・古着の使用感はありますが大きなやぶれなどはなく、まだまだ着ていただけます◎———————————————★コメントなしの即決OKです。★質問があればお気軽にコメントを♪★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。———————————————☆お得な【フォロー割引】しております☆①「vintage 古着★monet★」をフォロー②コメント欄にてフォローしたことをお伝え下さい③お値引きさせていただきます!●10,000円以上→300円引き ●5,000円以上→200円引き●2,000円以上→100円引きぜひご利用ください♪※購入前にコメント欄でフォローしていることをお知らせください!※購入後は割引できませんので、ご了承下さい。 古着、古着mixがお好きな方に♪

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

PEEL&LIFT・デニムセットアップ☆美品☆【BB WALDO❗】Gジャン感覚の『ホットロッドジャケット❕』刺繍デニムジャケット希少 EU古着 イタリア製 Keenly デニムジャケット 肉厚 Gジャン最終値引きデニムセール中example dickies デニムセットアップ