★フォロワー200名突破セール開催中★5月28日までの期間限定!全品表示価格より更に5%OFF致します!ご購入の際は事前にコメントにてご申告下さい^ ^【品物】フェンダージャパンのムスタングです。型番はMG69-55で、ネックボディともにORDER MADEのスタンプがあります。個人オーダーではなく、恐らくショップオーダー品かと思われます。フジゲン製の作りの良さはもちろん、ショートスケールながらローが太く歯切れの良い独特なサウンドをお楽しみ頂けます。ボディにコンペティションライン(レースライン)が入ったムスタングは特に人気が高く、近年の国産楽器の価格高騰に伴い市場に出回る機会が減っております。お探しの方はぜひ。【コンディション】現状、ネックはほぼストレート、フレット山は約75%、ロッドは締方向に90度ほど余裕を確認しています。主観ですが、気になるビビリや音詰まりは御座いません。また、ローポジション側指板が軽く削れていますが、演奏上の不具合は御座いません。外観は全体的に打コンや線傷、擦れ、サビ、日焼けが各所にあり、ブリッジにはメッキ剥がれ箇所が御座います。アッセンブリはセレクターに少しガリがありましたが、接点復活剤を使用し現状はガリが出ておりません。6弦側サドルのビスが1本交換されてますが、その他はアッセンブリ含めパーツ交換無くオリジナルの状態です。純正アームとソフトケースが付属します。お探しの方はぜひ。【お引渡し方法】①全国への配送らくらくメルカリ品にてお届け致します。プチプチとダンボールにて梱包致します。その他何かご不明な点があればお気軽にお問合せ下さいませ。↓バイヤーセレクト品多数掲載中^ ^#インテリアに沼る#epiphone #Greco #Fernandes #フジゲン

