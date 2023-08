ただいまセール中

The ATTAS 6SR / テーラーメイド用

フジクラシャフト

✅新品・未使用品

✅2022年11月購入

✅カラー:ホワイト

✅即購入OK d(^_^o)

商品のご紹介

●0.3秒台の測定速度で更にアップグレード!

●ブラウンのレザーを使用して高級感を高め、マグネット付きEVAケースで取り出しやすくなりました。

●充電式レーザー距離計:一回充電を完了したら30,000回まで測定可能

ゴルフレーザー距離計

最大1,093yd 0.3秒測定

充電式

高低差測定

スロープモードON/OFF可能 PUレザー防水

生活防水

IPX4防水

超軽量161g

6倍率広視野角

※不具合や故障が生じた際には、直接メーカー様にお問い合わせください(こちらでは対応致しかねます)。

※他サイトでも出品しておりますので、品切れの際は取引キャンセルをお願いすることがございます。ご了承くださいませ。

