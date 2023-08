人気TOP MIXパターンハーフスリーブワンピース　ブラック ロングワンピース

ブラック

タグ付き

***素人検品のため、見落としがあった場合はご了承お願います。***

***小さく畳んで発送予定ので、シワなどをご了承ください。***

◇2023春夏◇

ADAM ET ROPE' FEMME

【Material】

膨らみのあるさらっとしたポリエステル糸を使用してしっかりと編み立てた、様々な編み地を組み合わせて表情感が出るように仕上げたニット。

【Design】

胸元部分の編み地切り替えによりTシャツにビスチェを合わせているかのようなデザインに仕上げた、ハーフスリーブのフレアワンピース。ウエストにタック編みを入れることで、細見えするようにこだわったデザインで、膨らみのある糸を使うことで、スカート部分に程よく立体感を出しているのもこだわりのポイント。ハーフスリーブなので、春先には上着を羽織っての着用、夏にはそのままでと、幅広い季節に取り入れやすい一着。

【Color】

汎用性のあるブラック(ブラック×ブラック)、Tシャツをレイヤードしているかのようにキャッチーなバイカラー(ブラック×ホワイト)、大人っぽいチャコール(チャコール×チャコール)の、計3色展開。

【Styling point】

肌寒い時期には、ジャケットやカーディガンやブルゾンを羽織ったスタイル、暖かくなってきたらさらりと一枚で着用し、春ブーツやサンダル合わせがおすすめ。サンダルにカラーソックスを合わせてポイントにしたり、首元にネックレスを合わせるのも素敵なのでぜひ。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アダムエロペ 商品の状態 新品、未使用

