【限定価格セール！】 × Off-White Nike オフホワイト26.5cm Low Blazer スニーカー

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SNKRSにて購入、新品未使用、未試着です。

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メーカー出荷時からの接着剤のはみ出し、多少の汚れ、箱のキズや潰れ、包装紙の破れ等がある場合がございます。

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神経質な方や完璧をお求めになられる方は購入をお控え頂き、ご承知いただける方のみ、ご検討よろしくお願い致します。

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すり替え防止の為、購入後のキャンセル返品はお受けできませんのでご了承下さい。

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商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます。※値下げ交渉は受け付けておりません。ナイキ ブレーザー LOW '77 x オフホワイト™Off-White × Nike Blazer Lowサイズ26.5cmスタイル DH7863-001SNKRSにて購入、新品未使用、未試着です。NIKEから届いた状態で発送致します。メーカー出荷時からの接着剤のはみ出し、多少の汚れ、箱のキズや潰れ、包装紙の破れ等がある場合がございます。神経質な方や完璧をお求めになられる方は購入をお控え頂き、ご承知いただける方のみ、ご検討よろしくお願い致します。すり替え防止の為、購入後のキャンセル返品はお受けできませんのでご了承下さい。#nike#オフホワイト#SNKRS#OffWhite#BlackandElectroGreen#スニーカー#黒タグ#ナイキ#ブレーザー

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