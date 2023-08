◆商品説明

イタリア製デニム

Size/cm

総丈/ウエスト/ヒップ/裾幅

S

104/78/110/53

M

106/82/114/55

L

108/86/118/57

*コメントにてご希望サイズをご教示ください(^^)

◆BOTTOMS / PANTS / DENIM / パンツ / ボトムス / デニム

◆ユニセックス

◆商品詳細

・コットン 91% ポリエステル 6% その他 3%

・ヴィンテージ風加工

・ロングパンツ

・バギーフィット

◆TGNSよりトレンド感のあるヴィンテージ加工デニムが登場。程よいウォッシュ感に加えヴィンテージな風合いを再現し、バギーフィットかつロング丈とトレンド感のあるディテールとなっております。ストリートジャンル以外にも幅広いジャンルでお使いいただけるアイテムとなっております。

unknown unknownlondon afewgoodkids doncare fff

a few good kids afgk salute ESSENTIALS hermetic maison emerald medm poshbrain parasona stugazi evae mob WASTED PARIS hermetic yeezy drew house rick owens yzy raf simons gentle monster

カラー···ブラウン

シルエット···ワイド

股上···レギュラー

丈···フルレングス

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

