スポーツの種類···弓道

EASTNの遠的用ジュラ矢6本組です。

羽根はグースです。

九州のしらみず弓具店からネット注文で購入した物です。当時の定価¥19800

矢の上下の剥ぎ糸部分に金が描いてあり濃い紺地に良く映えて美しいと思って購入しました。

遠的場まで遠かったので、20回程しか

使用する機会がありませんでした。

羽根は白いグースでとても柔らかい感触です。羽根の幅は、素人測りで10mm

でした。羽根は、真っ白と言うより

オフホワイトです。

シャフトや板付や筈にも傷や汚れなど見当たりませんが、一本羽根の一部が欠けて無い物があります。写真参照

筈の下の剥ぎ糸の部分に最初から丸く色抜けがあった物が4本あります。

写真参照

全てのシャフトにローマ字で名前が印字されています。写真参照

矢の重さは、一本24gでした。

素人検品の為、自分では気づかない事が

あるかも知れません。神経質な方は

ご遠慮下さい。

中古品にご理解のある方で、ご検討お願い致します。

最近、ご購入後に評価を入れない方が見受けられます。

商品到着後に、責任を持って評価を

入れられる方で、ご検討お願い致します。

遠的矢 90cm ジュラ矢6本組 EASTN xx75 1913

お値下げは、考えておりません。

当方に喫煙者やペットは、おりません。

返品、クレーム対応は致しかねます。

即購入OKです。

商品の情報 ブランド イーストン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

