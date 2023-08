【当店限定販売】 【CERFORD】肩チラが可愛い♪ニットワンピース ロングワンピース

カラー···ブラックとホワイトのバイカラー

セルフォードのニットワンピースです。

2022年冬の新作ワンピースです!

ニットワンピースですが、若干マーメイドになっていて、ピッタリしすぎておらず、肩がちらっと見えるのが、あざと可愛いです♪

スニーカーを履いて、春先に1枚で着るのも可愛いです!

●サイズ:タグ表記 Mサイズ

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●その他、注意事項:

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

●25000円程度で購入しましたが、太ってしまい、可愛く着れないので売りに出します。。。泣

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セルフォード 商品の状態 新品、未使用

