○商品説明

こちらは言わずと知れた人気ブランド【PRADA】です。

AACD加盟店購入、鑑定済みの正規品でございます。

◯カラー

グリーン、カーキ系

◯コンディション

中古品ですので多少の使用感はございますが大きな汚れやダメージなくまだまだお使いいただく事が可能です

◯サイズ実寸

横幅36センチ

縦27センチ

マチ7センチ

ショルダー48センチ

ハンドル立ち上がり19センチ

素人の採寸ですので、多少の誤差はお許しくださいませ。

199103308698213

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

