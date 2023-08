低価格 GREEN　DAY　グリーンデイ　バンドTシャツ　2001年 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

【状態】

ブラックアイパッチ 取扱注意 tシャツ blackeyepatch awich

古着、ユーズド品ですので使用感が御座いますが目につくダメージや大きな汚れは無く、まだまだ着用して頂ける状態です。

お写真にて状態確認お願いいたします。

【サイズ】

Lサイズ

着丈:約75

肩幅:約57

身幅:約54

袖丈:約20

(cm)

素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。

生地詳細はお写真にてご確認お願いいたします。

【補足】

※撮影環境により実物と色味が異なる場合がございます。

軽く圧縮して発送する場合がございますので、畳みジワはご了承下さい。

中古品の為、神経質な方のご購入はお控え下さい。

他、自己紹介をご覧のうえご購入お願い致します。

他にも出品していますのでご覧ください。

✨#ジャスミンショップのラインナップ✨

ご覧頂き、ありがとうございます。

B59

#GREEN DAY

#グリーンデイ

#MINORITY

#マイノリティー

#赤

#Tシャツ

#レッド

#バンドTシャツ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヘインズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

