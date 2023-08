美品

araki yuu ストライプシャツ アラキユウ シャツ

90s Polo Ralph Lauren

YUKI HASHIMOTO shirts

Caldwell ガーゼ生地

★ LOWNN ローン シャツ ベージュ 44



LAD MUSICIAN DECHINE FRILL SHIRT ホワイト

90sの数年間にのみ制作されたビッグポロシリーズの半袖開襟シャツCaldwell

希少18ssイッセイミヤケメン プルオーバープリーツシャツ 青 古着ビンテージ



【タグ付き未使用】 ポールスミス ゼブラ 総柄 XLサイズ

横幅広めのリラックスシルエットが特徴です。

【新品・未使用】 CAL O LINE キャルオーライン シャンブレーシャツ



ショートスリーブクライミングサマーシャツ

シルク混より盛夏向きのガーゼ生地。

Ralph Lauren シャツセット

白の美品はなかなか出てきません。

Atlast&co ハワイアンシャツ size:16



30693069様専用セミロングシャツとKURZARMHEMD

【仕様】

【POLO Ralph Lauren】 ラルフローレン オープンカラーシャツ

サイズ:XL

23ss エイチビューティーアンドユース

色:白 ホワイト

【サプライヤー】Python Shirt

素材:コットン

King Louie 50s ボウリングシャツ

ブランド:Polo Ralph Lauren

【新品未使用】Patagonia 半袖シャツ 52691 Lサイズ



FIVE BROTHER 50s ウールシャツ バッファローチェック アメリカ製

【実寸】

040541● ISSEY MIYAKE 長袖 スタンドカラー シワ加工

着丈:80

MAISON MARGIELA シャツ

身幅:69

ポールスミス Paul smith 総柄シャツ 落書き調 アートヨーロピアン

肩幅:55

フェンディ fendi 未使用 シルクシャツ ノエルフィールディング コラボ

袖丈:28

美品 二回着用 HERMES エルメス メンズ 長袖シャツ サイズ40

袖口:23

Marine Serre パッチワークデニムシャツ



PENDLETON Plaid Wool Box Shirt (Large)

︎︎【状態】

ベビーマイロ迷彩シャツ

A

ルイヴィトン DNAブルーカラードレスシャツ LOUISVUITTON

目立つ傷や汚れのない美品

YOHJI YAMAMOTO POUR HOMME ロングシャツ



GUCCI2017ss エンブロイダリーフラワーシャツ 38

※古着のため記載しきれない細かい擦れや汚れがある場合がございます。

Vintage ベロアシャツ

重大な見落とし欠陥があった場合以外を除き返品・交換対応はできかねますこと予めご了承ください。

クリームソーダ 本革 スエードシャツ Lサイズ 定価3万以上 追加説明あり



CEキャブエンプト オーバーダイシャツ ヴィンテージ加工

S:未使用品 デッドストック

【新品未使用】AMI PARIS アミパリス 刺繍ロゴ /シャツ/本物

A:使用感が少なく状態良好

【おまとめ品】ゆうぞうゆっち様 専用につき、ご購入はお控え下さい。

B:少々使用感があり細かな汚れ、ダメージがある

JUNYA WATANABE COMME des GARCONS 長袖シャツ

C:やや使用感があり部分的に汚れやダメージがある

our legacy DANCING SHIRT ダンシングシャツ

D:全体的に使用感、ダメージがある

【新品未使用】WACKO MARIA × BlackEyePatch アロハ



vintage unknown 製品染め ユーロ スモックシャツ ジャケット

❗️必ずプロフィールご一読ください。

RAF SIMONS 23SS オーバーサイズ デニム シャツ ロゴパッチ

希望額を書かない値下げ交渉や10%以上の値下げ交渉はブロックします。

▪️50‘s【WILSON】BASEBALL SHIRT



King Louie 実名復刻 レーヨンボーリングシャツ "LAS VEGAS"

#エンカウント_caldwell

ポータークラシック ロールアップシャツ スビンゴールド ベージュ 美品 名作



A BATHING APE レオパード シャツジャケット

#エンカウント_ポロラルフローレン

WOOL CHECK SHIRT PURPLE subculture サイズ1



prada シャツ プラダ 19aw 19fw Double Match

#エンカウント_シャツ

ビンテージ ビッチ bitch skateboards レーヨンシャツ 刺繍



美品 45R 平×ガーゼ二重織のスタンドシャツ(インディゴ) 定価40700円

#エンカウント_all

50年代 60年代 タウントピック 総柄 コットン シャツ アメリカ製



美品 バーバリー パッチワーク シャツ 20AW

ーーーーーーー

COMME des GARCONS HOMME コムデギャルソン 切り替えシャツ



graphpaper 22ss

Polo Ralph Lauren RRL Patagonia Pataloha Polo Sport ポロラルフローレン ラルフローレン ダブルアールエル パタゴニア パタロハ ポロスポーツ などのブランド、

BODE foliage アップリケシャツ

シャツ 半袖 長袖 開襟 オープンカラー リゾート アロハ ハワイアン 無地 レーヨン などのアイテム、

COMOLI バンドカラーシャツ 533

80s 90s 古着 vintage ヴィンテージ ビンテージ used ユーズド オーバーサイズ ビッグサイズ 刺繍 ロゴ berberjin ポニー pony silk cotton linen rayon レーヨン シルク コットン リネン コールドウェル カルドウェル 総柄 などのテイスト

YANTOR プルオーバーシャツ

が好きな方におすすめです。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

美品90s Polo Ralph LaurenCaldwell ガーゼ生地90sの数年間にのみ制作されたビッグポロシリーズの半袖開襟シャツCaldwell横幅広めのリラックスシルエットが特徴です。シルク混より盛夏向きのガーゼ生地。白の美品はなかなか出てきません。【仕様】サイズ:XL色:白 ホワイト素材:コットンブランド:Polo Ralph Lauren【実寸】着丈:80身幅:69肩幅:55袖丈:28袖口:23︎︎【状態】 A目立つ傷や汚れのない美品※古着のため記載しきれない細かい擦れや汚れがある場合がございます。重大な見落とし欠陥があった場合以外を除き返品・交換対応はできかねますこと予めご了承ください。S:未使用品 デッドストック A:使用感が少なく状態良好B:少々使用感があり細かな汚れ、ダメージがある C:やや使用感があり部分的に汚れやダメージがある D:全体的に使用感、ダメージがある❗️必ずプロフィールご一読ください。希望額を書かない値下げ交渉や10%以上の値下げ交渉はブロックします。#エンカウント_caldwell#エンカウント_ポロラルフローレン #エンカウント_シャツ#エンカウント_allーーーーーーーPolo Ralph Lauren RRL Patagonia Pataloha Polo Sport ポロラルフローレン ラルフローレン ダブルアールエル パタゴニア パタロハ ポロスポーツ などのブランド、シャツ 半袖 長袖 開襟 オープンカラー リゾート アロハ ハワイアン 無地 レーヨン などのアイテム、80s 90s 古着 vintage ヴィンテージ ビンテージ used ユーズド オーバーサイズ ビッグサイズ 刺繍 ロゴ berberjin ポニー pony silk cotton linen rayon レーヨン シルク コットン リネン コールドウェル カルドウェル 総柄 などのテイストが好きな方におすすめです。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

プラダ バンドカラーシャツPenney's チェックシャツ【極美品】【シルク混】【50】Vivienne Westwood 総柄 シャツcomoli シルクネルプルオーバーシャツ 1 ネイビー 20AW上質 GIVENCHY ジバンシー ストライプシャツ デザインシャツ☆激レア☆Paul Smithポールスミス マルチカラー 花柄 ボタニカルシャツ