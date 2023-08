mono case EFX 365 DJ Pack

SKBの機材ケース3l-2011-7B-E 新品未使用品になります



購入後数回(10回未満)使用し、自宅で保管していました。

比較的綺麗ですが、気になる方は購入をお控えください。

ノートPC、レコード、サンプラー、小型キーボード、ヘッドフォン、ケーブルなど大容量に持ち運びできます。

▼仕様 -capacity-

17" laptop max.

Fits:

Akai APC40 or MPK25

Allen & Heath Xone:DX

Numark Stealth or Omni

Roland SPD-SX

Vestax VCI-100/300

Pioneer DDJ-WeGO2

Large stack of vinyls

Maschine Studio

-inside dimensions-

17" laptop sleeve built in

Vinyl record sleeve:

16" x 13" x 2.5"

41cm x 33cm x 6.5cm

Main compartment:

17" x 14" x 3.5"

43cm x 35.5cm x 9cm

DJバック

PCバック

バックパック

リュック

レコードバック

希少

ヘッドフォン

ケーブル

MIDI

収納

mono case EFX 365 DJ PackDJバッグ購入後数回(10回未満)使用し、自宅で保管していました。比較的綺麗ですが、気になる方は購入をお控えください。ノートPC、レコード、サンプラー、小型キーボード、ヘッドフォン、ケーブルなど大容量に持ち運びできます。▼仕様 -capacity-17" laptop max.Fits:Akai APC40 or MPK25Allen & Heath Xone:DXNumark Stealth or OmniRoland SPD-SXVestax VCI-100/300Pioneer DDJ-WeGO2Large stack of vinylsMaschine Studio-inside dimensions-17" laptop sleeve built inVinyl record sleeve:16" x 13" x 2.5"41cm x 33cm x 6.5cmMain compartment:17" x 14" x 3.5"43cm x 35.5cm x 9cmDJバック PCバック バックパック リュックレコードバック 希少 ヘッドフォン ケーブルMIDI収納

