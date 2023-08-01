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【国産】 JIMMY CHOO ジミーチュウ agnes ハイヒール/パンプス

商品の説明

JIMMY CHOO(ジミーチュウ)のパンプスです♡
ジミーチュウ パンプス 34 1/2 レディース

値下げ！　GUCCI グッチ バックストラップ パンプス
【品番】AGNES
THE ROW ザロウ メリージェーン ブラック
【カラー】BALLET PINK (ローズゴールド系)
CHANEL シャネル　パンプス 黒　ピンヒール　ポインテッドトゥ　ストラップ
【表記サイズ】37(日本サイズ:24cm)
レインパンプス
【ヒール】9cm
miu miu ブラック　パンプス
【付属品】箱・靴袋(ホワイト)
OHGA オーガ ツイードビジューパンプス 23cm
【定価】9万円程
セルジオロッシ　ヌードフラットパンプス

【新品未使用】DEIMILLE デイミレ mia10 ビジューモチーフ パンプス
ジミーチュウはゴールド系のパンプスが多いですが、こちらはローズゴールド系で、ほんのり女性らしい色味です！
【新品未使用】BALDAN バルダン スエード ストラップ サンダル 茶22.5
表面のグリッターが滑らかではなく、つぶつぶしているので、違う角度から見ると輝き方が変わります。
未使用 ジミーチュウ スエード パンプス ネイビー
ヒール部分もゴールドで綺麗ですし、硬い素材なのでヒール部分が削れることもありません。
ジミーチュウ 39 ハイヒール パンプス JOMMY CHOO ANOUK

【THE TREAT DRESSING】ブライダルシューズ
私は普段23.5cmのパンプスを履いていますが、こちらは少し幅が狭いので、24cmの方がぴったりでした！
PIERRE HARDY ピエール アルディ 黒 レザーパンプス 37.5

マノロブラニク　MANOLO BLAHNIK ハンギシ　フラット　34 1/2
正規店にて購入し、結婚式と前撮りで数時間使用しました。
ヴァレンチノ ロックスタッズ エナメル バレリーナ 22.5cm
靴裏に汚れはありますが、その他はとても綺麗な状態かと思います。
FABIO RUSCONI パンプス　スタッズ　黒　ブラック　38 25cm
なかなか使用する機会がないので、結婚式などを控えている方に、ぜひ使っていただきたいと思います(^^)
B2376【VALENTINO】パンプス　クリアリボン　ベロア　ベルベット
購入時に入っていた未使用の靴袋(白)も同梱いたします。
◆NO111◆シャネル◆マトラッセ◆パンプス◆ヒール◆グレー／ブラック

エルメス　パンプス
定価よりもお求めやすい価格にしておりますが、お値引きも検討しますので、ぜひコメントください！
トッズ　ヒールパンプス　ブラック　37

Tom Ford ハイヒール
#結婚式 #ウェディング #シューズ #靴 #ブライダルシューズ

イレギュラーチョイス ディズニー プルート パンプス サイズ37

商品の情報

商品のサイズ23.5cm
ブランドジミーチュウ
商品の状態やや傷や汚れあり

セルジオロッシsergio rossi赤リザード革パンプス36.5 23.5cm

特別お値下げ！美品！マノロブラニク　パンプス　白

❤️返金保証❤️HERMES エルメス ピンク 36❤️パンプス

GIANNI VERSACE 黒　パンプス　ブラック　ヒール　ジャンニベルサーチ

GUCCI ヒール

新品そっくりさん❤マノロブラニクMANOLOBLAHNIKルルムフラットパンプス

ヴァレンチノ　ロックスタッズ　38

ヴィヴィアンウエストウッド バレーリーナ

Salvatore Ferragamo フェラガモ VARINA CUTパンプス
JIMMY CHOO(ジミーチュウ)のパンプスです♡【品番】AGNES【カラー】BALLET PINK (ローズゴールド系)【表記サイズ】37(日本サイズ:24cm)【ヒール】9cm【付属品】箱・靴袋(ホワイト)【定価】9万円程ジミーチュウはゴールド系のパンプスが多いですが、こちらはローズゴールド系で、ほんのり女性らしい色味です！表面のグリッターが滑らかではなく、つぶつぶしているので、違う角度から見ると輝き方が変わります。ヒール部分もゴールドで綺麗ですし、硬い素材なのでヒール部分が削れることもありません。私は普段23.5cmのパンプスを履いていますが、こちらは少し幅が狭いので、24cmの方がぴったりでした！正規店にて購入し、結婚式と前撮りで数時間使用しました。靴裏に汚れはありますが、その他はとても綺麗な状態かと思います。なかなか使用する機会がないので、結婚式などを控えている方に、ぜひ使っていただきたいと思います(^^)購入時に入っていた未使用の靴袋(白)も同梱いたします。定価よりもお求めやすい価格にしておりますが、お値引きも検討しますので、ぜひコメントください！#結婚式 #ウェディング #シューズ #靴 #ブライダルシューズ

商品の情報

商品のサイズ23.5cm
ブランドジミーチュウ
商品の状態やや傷や汚れあり

【国産】 JIMMY CHOO ジミーチュウ agnes ハイヒール/パンプス

52分钟前

【国産】 JIMMY CHOO ジミーチュウ agnes ハイヒール/パンプス

¥56,000 ¥30,240

(税込) 送料込み
10
5
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商品の情報

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コメント (5)

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海外販売× JIMMY CHOO ジミーチュウ agnes | www.kdcow.com

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アグネス Agnes レザーパンプス通販｜ジミーチュウ JIMMY CHOO

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残24cm 24.5cm｜9cmヒール ハイヒール パンプス アグネス AGNES ポインテッドトゥ JIMMY CHOO ジミーチュウ ブラック 黒 ベージュ 正規品

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VIPSALE!!大人気【JIMMY CHOO】AGNES☆パンプス☆レース☆上品

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