【国産】 JIMMY CHOO ジミーチュウ agnes ハイヒール/パンプス

JIMMY CHOO(ジミーチュウ)のパンプスです♡

ジミーチュウ パンプス 34 1/2 レディース



値下げ！ GUCCI グッチ バックストラップ パンプス

【品番】AGNES

THE ROW ザロウ メリージェーン ブラック

【カラー】BALLET PINK (ローズゴールド系)

CHANEL シャネル パンプス 黒 ピンヒール ポインテッドトゥ ストラップ

【表記サイズ】37(日本サイズ:24cm)

レインパンプス

【ヒール】9cm

miu miu ブラック パンプス

【付属品】箱・靴袋(ホワイト)

OHGA オーガ ツイードビジューパンプス 23cm

【定価】9万円程

セルジオロッシ ヌードフラットパンプス



【新品未使用】DEIMILLE デイミレ mia10 ビジューモチーフ パンプス

ジミーチュウはゴールド系のパンプスが多いですが、こちらはローズゴールド系で、ほんのり女性らしい色味です！

【新品未使用】BALDAN バルダン スエード ストラップ サンダル 茶22.5

表面のグリッターが滑らかではなく、つぶつぶしているので、違う角度から見ると輝き方が変わります。

未使用 ジミーチュウ スエード パンプス ネイビー

ヒール部分もゴールドで綺麗ですし、硬い素材なのでヒール部分が削れることもありません。

ジミーチュウ 39 ハイヒール パンプス JOMMY CHOO ANOUK



【THE TREAT DRESSING】ブライダルシューズ

私は普段23.5cmのパンプスを履いていますが、こちらは少し幅が狭いので、24cmの方がぴったりでした！

PIERRE HARDY ピエール アルディ 黒 レザーパンプス 37.5



マノロブラニク MANOLO BLAHNIK ハンギシ フラット 34 1/2

正規店にて購入し、結婚式と前撮りで数時間使用しました。

ヴァレンチノ ロックスタッズ エナメル バレリーナ 22.5cm

靴裏に汚れはありますが、その他はとても綺麗な状態かと思います。

FABIO RUSCONI パンプス スタッズ 黒 ブラック 38 25cm

なかなか使用する機会がないので、結婚式などを控えている方に、ぜひ使っていただきたいと思います(^^)

B2376【VALENTINO】パンプス クリアリボン ベロア ベルベット

購入時に入っていた未使用の靴袋(白)も同梱いたします。

◆NO111◆シャネル◆マトラッセ◆パンプス◆ヒール◆グレー／ブラック



エルメス パンプス

定価よりもお求めやすい価格にしておりますが、お値引きも検討しますので、ぜひコメントください！

トッズ ヒールパンプス ブラック 37



Tom Ford ハイヒール

#結婚式 #ウェディング #シューズ #靴 #ブライダルシューズ

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ジミーチュウ 商品の状態 やや傷や汚れあり

JIMMY CHOO(ジミーチュウ)のパンプスです♡【品番】AGNES【カラー】BALLET PINK (ローズゴールド系)【表記サイズ】37(日本サイズ:24cm)【ヒール】9cm【付属品】箱・靴袋(ホワイト)【定価】9万円程ジミーチュウはゴールド系のパンプスが多いですが、こちらはローズゴールド系で、ほんのり女性らしい色味です！表面のグリッターが滑らかではなく、つぶつぶしているので、違う角度から見ると輝き方が変わります。ヒール部分もゴールドで綺麗ですし、硬い素材なのでヒール部分が削れることもありません。私は普段23.5cmのパンプスを履いていますが、こちらは少し幅が狭いので、24cmの方がぴったりでした！正規店にて購入し、結婚式と前撮りで数時間使用しました。靴裏に汚れはありますが、その他はとても綺麗な状態かと思います。なかなか使用する機会がないので、結婚式などを控えている方に、ぜひ使っていただきたいと思います(^^)購入時に入っていた未使用の靴袋(白)も同梱いたします。定価よりもお求めやすい価格にしておりますが、お値引きも検討しますので、ぜひコメントください！#結婚式 #ウェディング #シューズ #靴 #ブライダルシューズ

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ジミーチュウ 商品の状態 やや傷や汚れあり

イレギュラーチョイス ディズニー プルート パンプス サイズ37セルジオロッシsergio rossi赤リザード革パンプス36.5 23.5cm特別お値下げ！美品！マノロブラニク パンプス 白❤️返金保証❤️HERMES エルメス ピンク 36❤️パンプスGIANNI VERSACE 黒 パンプス ブラック ヒール ジャンニベルサーチGUCCI ヒール新品そっくりさん❤マノロブラニクMANOLOBLAHNIKルルムフラットパンプスヴァレンチノ ロックスタッズ 38ヴィヴィアンウエストウッド バレーリーナSalvatore Ferragamo フェラガモ VARINA CUTパンプス