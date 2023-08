ご覧いただきありがとうございます!

メタリックブラック

動作確認済み

初期化対応します。

上下画面がIPS液晶です

本体以外の付属品

タッチペン(装着済み)

※ソフトは付属しません。

外装・・使用感少なく良好

内装・・使用感少なく良好

液晶・・傷無し

ボタン類・・良好

出来るだけ状態(本体の傷や不具合)は写真でも記載していますが気になる点などがありましたらコメントください。

あくまでも中古品になりますのでご理解頂ける方お願いします

新品同様の品質を求める方、神経質な方は

ご遠慮ください

24時間以内のスピード発送

コメント無しの即購入も歓迎です

値下げ交渉は行っていません

「値下げ可能でしょうか?」のコメントをよく頂きますが「値下げ交渉は行っていません」とお伝えするだけになります

売れないようであれば徐々に値下げしていきますのでよろしくお願いします

IPS

DS

2DS

2DSLL

3DS

3DSLL

New3DSLL

ニンテンドー3DS

ニンテンドー 3DS

New ニンテンドー2DSLL

new Nitendo 2DSLL

#任天堂 #ゲーム #本体 #Nintendo3DS #Nintendo_3DS #3DS

A10780

商品の情報 ブランド ニンテンドー3DS 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます!Newニンテンドー3DS LLメタリックブラック動作確認済み初期化対応します。上下画面がIPS液晶です本体以外の付属品タッチペン(装着済み)※ソフトは付属しません。外装・・使用感少なく良好 内装・・使用感少なく良好液晶・・傷無し ボタン類・・良好出来るだけ状態(本体の傷や不具合)は写真でも記載していますが気になる点などがありましたらコメントください。あくまでも中古品になりますのでご理解頂ける方お願いします新品同様の品質を求める方、神経質な方はご遠慮ください24時間以内のスピード発送コメント無しの即購入も歓迎です値下げ交渉は行っていません「値下げ可能でしょうか?」のコメントをよく頂きますが「値下げ交渉は行っていません」とお伝えするだけになります売れないようであれば徐々に値下げしていきますのでよろしくお願いしますモンスターハンターIPSDS2DS2DSLL3DS3DSLLNew3DSLLニンテンドー3DSNew Nitendo 2DSLLNew ニンテンドー2DSLLnew Nitendo 2DSLL #任天堂 #ゲーム #本体 #Nintendo3DS #Nintendo_3DS #3DSA10780

