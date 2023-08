【即発送可能】 / WHIMSY ウィムジー M PULLOVER EVERYWHERE パーカー

・BRAND / WHIMSY

MURASH GAMING LOGO HOODIE

・COLOR / BLACK

・SIZE / M

・新品、未使用

※ プライスタグは元から付属しません。

・定価 ¥19,800(税込)

・着丈-71cm 身幅-58cm 袖丈-62cm 肩幅-49cm

「Whimsy」は、オリジナルのソックスをメインに扱う大阪発のブランド。スケートボードのカルチャーをバックボーンに様々なデザインのソックスを発表し、ファンを増やしています。 また、不定期に製作されるカットソーやキャップも大きな話題を呼んでいます。

カラー...ブラック

袖丈...長袖

タイプ...プルオーバー

素材...裏起毛

ポケット...あり

季節感...秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ウィムジー 商品の状態 新品、未使用

