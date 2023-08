最旬ダウン BED J.W. FORD Open Collar Shirt 18ss シャツ

★商品について★

ボタンの間隔を広げ、ジャケットライクなデザインに仕立てたオープンカラーシャツ。

ややハリ感のあるシンプルなブラックカラーのコットン生地を採用し、シーズンレスに活用できる一品。

フロントはスタイルに応じて開けても閉めてもOK。

デザイン性の強いアイテムが多いベッドフォードの中ではシンプルに映るこちらですが、生地感からサイズバランスまで抜け目のない完成度の高い仕上がりになっています。

様々なコーデイネートに取り入れてヘビーに着回したい一着。

★コンディション★

特に目立った汚れ等なく、まだまだお使いいただけます。

着用回数は5回程度です。

★カラー★

ブラック

★サイズ★

表記サイズ:0

173㎝普通体型でジャストサイズです。

★素材★

綿(コットン)100%

sulvam midorikawa

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ベッドフォード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

