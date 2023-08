売れ筋がひ新作！ stussy ステューシー キャップ CAP old ベースボール 刺繍 キャップ

全体的に使用感があるのと、後ろの調節部分にダメージがありますが着用に問題ないです。詳細な状態につきましては写真をご確認ください。

畳んでネコポスで発送致します。

値下げ交渉は基本的にOKです

値下げ交渉していただく場合は希望額をご提示ください。いくらなら可能ですか?等のご質問はお控え下さい。あくまで、常識の範囲内でお願い致します。基本的に端数程度だとお考え下さい。

専用は基本的には致しますが先に購入された方を優先致しますのでご了承ください。

季節や状況を見て値段を上げたり下げたりする場合がございますのでご理解ください。

あくまで素人ですので見落としなどある場合がございます。新品未使用と書いていない商品につきましては一度人の手に渡った物ですので古着・中古品となります。状態につきましては画像をご確認ください。詳細な状態が知りたい場合は箇所を指定していただければ画像を追加致します。

採寸につきましても素人採寸ですので参考程度にお考え下さい。

使用される端末や照明の関係で多少の色味の変化がある場合があります。撮影使用端末はiPhone12 です。

人それぞれ体型や雰囲気も違うため、着用画像のイメージと実際に購入された時のイメージが異なる事も考えられます。イメージの相違がない様に着用画像はお断りさせていただいております。大変申し訳ございません。

梱包材は再利用する場合があります。

殺菌・消毒はしておりますのでご安心ください。

商品に関して気になる点がございましたら購入前にコメントをよろしくお願い致します。

これらの点にご理解いただける方のみご購入よろしくお願い致します。

説明欄ご覧になって頂きありがとうございます。 90s 90年代 をはじめ、00s 2000年代の ビーニー や スウェット や キャップ や パーカー などのアイテム など様々なものを出品していますのでよろしければご覧ください。

商品の情報 ブランド ステューシー 商品の状態 傷や汚れあり

