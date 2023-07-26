品質保証 未開封ゾイド EZ-036 プラモデル 海サソリ型 デススティンガー 模型/プラモデル

ゾイド1_72EZ_036デススティンガー海サソリ型プラモデル
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タカラトミー 未開封
1/35 トランペッター K5（E） レオポルド 列車砲 未組立品 ドイツ軍
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倉庫整理時に出てきましたが、自分では制作しないため
METAL STRUCTURE 解体匠機 逆襲のシャア MSN-04 サザビー
販売いたします。
【稀少品】LEGO レゴ 10189 タージマハル
購入してから一度も開封しておりません。（写真5枚目）
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15～18年近く前のモノですので
トランペッター 1/350 HMS HOOD
箱に少々スレ等有ります。
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質問等有りましたら、ご相談ください。
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お値段交渉可能です。
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仕様...プラスチック組立キット
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ゾイド1_72EZ_036デススティンガー海サソリ型プラモデルタカラトミー 未開封倉庫整理時に出てきましたが、自分では制作しないため販売いたします。購入してから一度も開封しておりません。（写真5枚目）15～18年近く前のモノですので箱に少々スレ等有ります。質問等有りましたら、ご相談ください。お値段交渉可能です。#タカラトミー#ゾイド1_72EZ_036デススティンガー海サソリ型プラモデル#ゾイド#デススティンガー#未開封#新品#ZOIDS仕様...プラスチック組立キット