13000円⇒12000円

わん様専用 BLACK STUDIO ルフィ



セーラームーン Girls Memories セーラーサターン フィギュア

◎外箱無し

ワンピース 一番くじ 匠ノ系譜 ABCE賞セット

◎台座は付いてます

【新品未使用】MILK BOY × 430 E.T. コラボぬいぐるみ

◎開封後ガラスケースにて展示

Figuarts ZERO ワンピース シャーロットリンリンビックマムフィギュア

◎バラ売り不可

デジモンアドベンチャー 上海BANDAI限定



ねんどろいど 東谷准太 抱かれたい男1位に脅されています 未開封品

1体差し込み口が欠けている為、若干のぐらつきがあります。(画像にてご確認ください)

僕のヴィランアカデミア MASTERLISE フィギュア コンプリートセット

そのままでも立たないことはありませんが、

未開封!!バーダック、悟空フィギュアセット!

写真のようにシッポと足で固定するときれいに立ちます。

未開封 ビーフルフォトスジャパン あやみ先生オリジナルイラスト さな 水着ver



蒼き鋼のアルペジオ タカオ 水着 フィギュア 1/4

その他目立った傷や汚れはありませんが、

ねんどろいどどーる 初音ミク 初版

あくまで素人保管の為、美品・新品同様をお求めの方や神経質な方は御遠慮くださいm(_ _)m

ドラゴンボールカプセル メモリーズ編 孫悟空VS巨大ロボ(ウーロン変化)

(写真で分かりにくい汚れがある可能性もございますのでご了承ください。)

❣️内袋未開封❣️ドラカプ 愛する者のための戦い 魔人ブウ編 彩色コンプセット ⑳⑥



赤鞘九人男 ワンピース 一番くじ フィギュア カイドウ モモの助

梱包は、プチプチで包んだ後まとめてお入れします。

新品未使用!ソードアートオンライン アスナバニーガール 11体セット!

隙間は梱包材等で埋めてます。

ワンピース ロロノア・ゾロ ガレージキット 塗装済み完成 品 POP フィギュア

画像をご参照ください。

一番くじコードギアスプレミアムフィギュア&ブックレットアリスインワンダーランド



超合金魂 GX-37R キングジョー 55th Anniversary Ver.

梱包完了時点での破損・紛失はございませんが、

正規品 PLUM デート・ア・ライブ 四系乃 スイムウェア ピンク フィギュア

配送による破損・紛失の責任は取れませんので、

時透無一郎の一番くじ

ご理解ある方のみご購入くださいませ。

カイドウSP賞・キング・クイーン



俺ガイル 雪ノ下雪乃 一色いろは コトブキヤ 1/8

即決OKです。

ドラゴンボール/一番くじ/ギニュー特戦隊!!来襲/D賞バータ

コメントいただいた場合も、返信前に別の方が購入される可能性がありますのでお気を付けください。

ああっ女神さまっ ベルダンディー フィギュア



一番くじ ドラゴンボール EX 亀仙流の猛者たち 孫悟空 ラストワン 孫悟空

人気タイトル···ドラゴンボール

ジョジョ 1番くじ A B E ラストワン 4体セット

フィギュアシリーズ···一番くじ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

13000円⇒12000円◎外箱無し◎台座は付いてます◎開封後ガラスケースにて展示◎バラ売り不可1体差し込み口が欠けている為、若干のぐらつきがあります。(画像にてご確認ください)そのままでも立たないことはありませんが、写真のようにシッポと足で固定するときれいに立ちます。その他目立った傷や汚れはありませんが、あくまで素人保管の為、美品・新品同様をお求めの方や神経質な方は御遠慮くださいm(_ _)m(写真で分かりにくい汚れがある可能性もございますのでご了承ください。)梱包は、プチプチで包んだ後まとめてお入れします。隙間は梱包材等で埋めてます。画像をご参照ください。梱包完了時点での破損・紛失はございませんが、配送による破損・紛失の責任は取れませんので、ご理解ある方のみご購入くださいませ。即決OKです。コメントいただいた場合も、返信前に別の方が購入される可能性がありますのでお気を付けください。人気タイトル···ドラゴンボールフィギュアシリーズ···一番くじ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ワンピース フィルム ゴールド フィギュア 11個 セット【世界263体限定】ドラゴンボール ガレージキット 孫悟飯vs魔人ブウドラゴンボール一番くじ ギニュー特戦隊来襲!!キスショット・アセロラオリオン・ハートアンダーブレード 12歳Ver. 傷物語【未開封】一番くじ モモの助 ヤマト フィギュア雪泉 バニー フリーイング