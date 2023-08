【限定販売】 若菜ひかる 宝月ひかる 持田茜 完全版 4人の直筆サイン入りDVD秘書課ドロップ 日本映画

【秘書課ドロップ 秘密の花園、第二秘書課】

とある一流企業に偶然入社できた三流大学出の後台大輔。

彼は上層部の特命を受けて第二秘書課に配属される。

後台が第二秘書課に行くと、京子(宝月ひかる)が着替えの真っ最中。

偶然、覗く格好になった後台は、間一髪のところを沙織(Rio)に救われる。

清楚な沙織に後台は一目惚れしてしまう。

普段の秘書課のメンバーは何をしているかわからない仕事振り…

後台は、そんな彼女達の何を探るというのか途方にくれていると、ある日、社長から怪しげなファイルが届く。

ファイルを持ち出そうとする後台だが、沙織たちへの裏切りと会社への忠誠の狭間に葛藤するのだった。

そんな時、偶然から沙織に迫る罠を知ってしまう。

沙織の危機を救うため、沙織の家へと急ぐが…。

【商品の説明】

2008年10月24日発売の廃版

定価:4700円(税抜)

収録時間:本編1時間20分 完全版1時間25分

【秘書課ドロップ 美しき愛の砦】

京子と佳代(鈴木茜)の機転からクビを免れた後台。

しかし、会社から紹介されたアパートを追い出され、ホームレスのおじいさん(ホリケン)の世話になることに…。

見かねた京子は新しいマンションを紹介する。

引越しの日、大家に挨拶に行くとそこは沙織が待っていた。

新しいマンションは沙織の持ち物だったのだ…。

会社では、常務の桃川が会社乗っ取りを企てていた。

容赦ない経費削減とリストラが断行されていたのだった。

沙織のかつての職場「福富フーズ」もそのひとつだった。

沙織は福富フーズのボランティア活動を守るため桃川常務に時談判する。

桃川は存続との引き換えに沙織の持つ福富の株を要求するが…。

沙織名義の謎の株券、そして、姿を現した社長とは…。

すべての謎が解けるとき、沙織と後台は…。

【商品の説明】

2008年11月21日発売の廃版

定価:4700円(税抜)

収録時間:本編1時間18分 完全版1時間24分

【商品の状態】

サインはジャケットに書かれています(1の若菜ひかるだけケースのフィルム部に書かれていて擦れています)

ジャケット日焼け無しの美品です

ケース微擦れ微傷あり

ディスク4枚とも小傷あり

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

