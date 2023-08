✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼

ご覧くださいまして誠にありがとうございます。

売りつくし価格!名古屋帯 開き仕立て パールトーン加工

お得な情報ございますので

よろしければプロフィールもご覧くださいませ♡

こちらはお着物単体のページです。

Thank you for visiting our website.

This page is for the kimono only.

Obi and kimono accessories are not included.

帯のお譲りは現状いたしておりません。

✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼

柔らかなベージュと青緑色の横段模様の暈し

紬 正絹 袷の上等なお着物です。

胴裏も含め特段の傷汚れはありません。

❏サイズ

肩身丈 約154cm 肩山から裾まで

【背身丈 約149.5cm】 背中心の長さ

裄丈 約64cm

肩幅(背中心から袖付けの縫い目まで直角に)約31cm

前幅 約22cm

後幅 約27.5cm

袖幅 約33cm

袖丈 約45.5cm

幅全体 =(衽幅+前幅+後幅)×2 約138cm

裄の縫い込みは2cm程度です。

内揚げは前側約0×2cm、後側約2×2cmです。

平置きで採寸しています。

広衿

この度ランク制度を導入しました。

主観ですが目安にしていただけますと幸いです。

こちらのお品は【S】ランクです。

S シミ汚れ等なく美品

A 表に出ない箇所(下前 胴裏など)に軽微なシミ汚れあるが、状態としては良好

B 目にみえる範囲に小さなシミなどあるが、個人的には着用可能範囲内。

C 目にみえる範囲気になるおシミなどあり。着用は困難。

Z 大きな傷汚れ破れなど。リメイク向き

こちらのタグより

当方の出品ページをご覧いただけます♪

#碧kimono

#碧kimono小紋

#25f4m23

カラー···ベージュ

着物種類···小紋

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

