最新デザインの 【即日発送】 サーナイト EX sr 1ED psa10 ※ケース付き ポケモンカードゲーム

ご覧いただきありがとうございます。

同名カードの出品がある場合は全て実物の写真を個別に載せております。

商品写真の個体番号(PSA証明番号)のものをPSA鑑定ケース付きで発送しますのでご安心ください。

■鑑定品の状態について

カードの状態は全てPSA鑑定結果に準拠し販売しております。

PSA9/10でも完美品を保証するものではありません。小傷/線傷/白カケ/ホロかけ等がある場合がございます。ご理解いただける方のみご検討お願いいたします。

■保管方法について

全ての鑑定品は大型防湿庫にて湿度管理し保管しています。

■梱包/発送方法について

出品物は丁寧、厳重に梱包いたします。

■注意事項

トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願いいたします。

お写真追加が必要な場合はご購入前にお気軽にご連絡ください。

極度に神経質な方、PSA鑑定結果以上に状態を気になさる方はトラブル防止のため購入をご遠慮ください。

鑑定ケースには指紋が付かぬよう手袋を着用して丁重に取り扱っておりますが、稀にPSA出荷時からケースに初期傷が付いている場合やケース内に埃等が混入している場合がございます。

psa専用フィルム付きのまま発送致します。

即購入可

値下げ不可

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

即日発送 最安値【完美品】リーリエの全力 SR PSA10ナンジャモ sar ポケモンカード ポケモン 新品 美品