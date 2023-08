#断捨離POLOラルフ部屋

【POLO RALPH LAUREN ポロ ラルフローレン 青色 フルジップ パーカー フーディー】

◎カラー

主体: ブルー、青

ポニー: オレンジ

◎サイズ感

着丈 約71cm

身幅 約52cm

肩幅 約50cm

袖丈 約65cm

◎購入先

POLO RALPH LAUREN 表参道店

◎状態

2回程短時間着用。新品未使用時の状態と変わらず美品です。

#青パーカー #ポロパーカー #フーディー #青フーディー #ラルフローレンパーカー

柄・デザイン···無地

袖丈···長袖

タイプ···ジップアップ

素材···裏起毛

季節感···春、夏、秋、冬

カラー···ブルー

ポケット···あり

Nike dunk sb Supreme kith lad musician sacai vetements raf simons SUNSEA Gosha Rubchinskiy 9littlebig j.w.anderson ethosens facetasm shareef Maison Martin Margiela gosha rubchinskiy palace stussy alexander wang kanye off white human made bigbang Yeezy justin rihanna north face steep SB asos vans kimono undercover huf undefeated BITTER Safari LEON vapormax nmd ultra boost 9M+RC vlone NUBIAN HIYADAM y-3 FIRA marino infanity AMBUSH fearofgod adidas Tiffany コムドット

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

