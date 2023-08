こちらアメリカで購入しました限定のCT70カモフラ(カモ柄)となります。

サイズはUS8.5で27cmとなります。

帰国の際に履いて帰ったのを含め、何回かしか履いてないのでかかと減りもほとんどなく程度は非常に良いと思います。生地もノリが残っておりまだまだ硬く汚れもほとんどありません。

また画像にもございますが、左右両方のタグが別の製造番号であることから間違いなく本物、正規品と証明できます。と言うよりこのカラーの偽物は存在しておりません。箱はありません。

CT70のHI自体が高騰しておりますが、その中でもこのカモ柄はさらに稀少だと思います。

もちろん現在は販売されておりません。

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド コンバース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

