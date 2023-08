ご覧いただきありがとうございます。

ご覧いただきありがとうございます。アディダス ステラマッカートニー ジムサックcolor レオパード縦 36.5㎝横 33.0㎝マチ 12.0㎝未使用品。ご質問等ございましたら、お気軽にコメント下さい。「生活を楽にする」という目標を念頭にデザインされたadidas by Stella McCartney ジムサック。リサイクルポリエステル使用して作られたバックパックは、重さが気にならない軽量設計。ドローストリング開閉の内側はワンフロアのメインコパーメントにファスナー式ポケット、外側にアウトポケットを備えた収納スペース。それほど収納スペースが必要ないときには簡単にベルトバッグに変形することもでき、旅行時などスーツケースに入れておけるというのが一番のメリット。ジムなどのスポーツシーンから旅行など様々なシーンに活躍する、汎用性に優れたアイテムです。adidas by STELLA McCARTNEY アディダス ステラマッカートニー コラボ FT2952 aSMC GYMSACK バックパック リュック レオパード 鞄 BLACK/WHITE/APSIOR レディースAdidas by Stella McCartneyヨガランニングウォーキングトレーニング筋トレ柄・デザイン···その他素材···ナイロン

商品の情報 ブランド アディダスバイステラマッカートニー 商品の状態 未使用に近い

