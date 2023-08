ご覧いただきありがとうございます(^^)

限定 完売品

大人気♡

クッション性が高くてとても歩きやすいスニーカーです♡

即完売の店頭には出ないデザイン

ブラックは合わせやすく

年中ご使用いただけるデザインです♡

⚫︎即日発送

【ブランド】

CHANEL

シャネル

靴

シューズ

スニーカー

ココマーク

CCマーク

【カラー】

ブラック 黒

×

ホワイト 白

【サイズ】

35

約22.5cm

【状態】

新品 未使用

撮影の為に開封しました

正規品

シャネルブティック購入品

【付属品】

箱、説明書、靴紐、保存袋

【プレゼントの方へ】

カメリア&リボン 追加 1000円

紙袋ショッパー 追加 1000円

ご購入前にコメントよりお願いします

【注意事項】

お使いのモニター環境により、色の見え方が異なる場合がございます。

自宅保管にご理解いただける方、よろしくお願い致します。

トラブル防止の為

細かな点が気になる方、疑う方、不安な方とのお取引はお断りしております。

ご質問等はご購入前にお願いします(^^)

シャネル多数出品中です(^^)

♡CHANEL出品一覧はこちらからご覧いただけます♡

↓

#ココショップCHANEL

バッグ ココハンドル マトラッセ ハート SS AW 財布 長財布 スカーフ ツイリー シルク ピアス ネックレス チョーカー ブレスレット 帽子 ニット帽 マフラー ストール バケットハット キャップ ベルト

バレッタ カチューシャ カード入れ チェーンウォレット コスメ ポーチ 口紅 グロス ネイル など

#シャネル

#CHANEL

#スニーカー

#靴

#シューズ

#35

#22

#22.5

#ココマーク

#ブランド

#ブラック

#黒

#ホワイト

#白

#ロゴ

#レア

#CC

#限定

#完売品

カラー···ブラック

履き口···紐

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド シャネル 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます(^^)限定 完売品大人気♡クッション性が高くてとても歩きやすいスニーカーです♡即完売の店頭には出ないデザインブラックは合わせやすく年中ご使用いただけるデザインです♡⚫︎即日発送【ブランド】CHANELシャネル靴シューズスニーカーココマークCCマーク【カラー】ブラック 黒×ホワイト 白【サイズ】35約22.5cm【状態】新品 未使用撮影の為に開封しました正規品シャネルブティック購入品【付属品】箱、説明書、靴紐、保存袋【プレゼントの方へ】カメリア&リボン 追加 1000円紙袋ショッパー 追加 1000円ご購入前にコメントよりお願いします【注意事項】お使いのモニター環境により、色の見え方が異なる場合がございます。自宅保管にご理解いただける方、よろしくお願い致します。トラブル防止の為細かな点が気になる方、疑う方、不安な方とのお取引はお断りしております。ご質問等はご購入前にお願いします(^^)シャネル多数出品中です(^^)♡CHANEL出品一覧はこちらからご覧いただけます♡↓#ココショップCHANELバッグ ココハンドル マトラッセ ハート SS AW 財布 長財布 スカーフ ツイリー シルク ピアス ネックレス チョーカー ブレスレット 帽子 ニット帽 マフラー ストール バケットハット キャップ ベルトバレッタ カチューシャ カード入れ チェーンウォレット コスメ ポーチ 口紅 グロス ネイル など#シャネル#CHANEL#スニーカー#靴#シューズ#35#22#22.5#ココマーク#ブランド#ブラック#黒#ホワイト#白#ロゴ#レア#CC#限定#完売品カラー···ブラック履き口···紐柄・デザイン···無地

