(税込) ヒーリングパラドックス　特典セット　アニメイト　とらのあな　コミコミ　昼寝シアン その他

【重要なお知らせ】※必ずお読みください

・ご購入後の取引メッセージ不要です(通知が埋まってしまうため)

・発送までに2〜7日程度お時間頂戴しております

・発送作業を優先するためお取引を簡略化させて頂いております 何卒ご容赦下さい

【商品詳細】

ヒーリングパラドックス

アニメイト特典 リーフレット

コミコミ特典 リーフレット

とらのあな特典 リーフレット

状態:目立つ傷みはありませんが、剥き出しで販売されたお品物なので初期傷ご容赦ください

※特典のみの出品です

※商品は検品し万が一問題があれば詳細を記載するようにしておりますが、見落としなどあるかと思いますので、お店で購入するのと同等の状態をお求めの方はご購入ご遠慮ください

※気になる点があればお気軽にお問い合わせください

【梱包方法】

水濡れ防止の上、厚紙・プチプチなどで適宜補強してお送り致します

※梱包にはリサイクル品を使用する場合がありますのでご了承ください

【その他】

・バラ売り不可

・値下げ不可

・即購入可

・同梱可(重複分の送料お値引き致します)

※同梱をご希望の場合は専用をお作り致します(作成後24時間以内にご購入ください)

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

