M9915BB

定価35000円

991.5=991+1500

激レア 個性派モデル

イングランド製

UK製

ブラック×グレー

UK9

27.5cm相当

(体感27.5~28相当)

個人的な意見ですが、1500のソールは固めで安定感のある履き心地です。

991も1500もイギリスで生産されている品番のため、991.5もイギリス製となります。

ニューバランスのイギリス製特有の高級感あるデザインは健在で大人の男性にピッタリのスニーカーです。

近年 991も1500も人気で 992 2002なんかも人気

NIKEに並んでnew balanceの履き心地とデザインやクオリティが世間にばれてきて、人気になってきてコラボや人気カラーは手に入りにくくなった印象です。

個人的に1500番は矯正靴の側面があり、扁平足や腰痛、肩こりなんかにもと言われてて信用しています。

new balance好きならチビNがとても

かわいいですよね。

またイングランド製は特に大人の男性に好まれ、USA製は機能性と言われているのでそのいいとこ取りなのは面白いです。

カラーリングもシンプルかつ、ミニマルなので扱いやすいと思います。

なかなか探してもないモデルなので貴重な一足です。

箱はnew balanceとは別の箱に入れて送ります。

【状態】

アッパーにスレ、右かかと内に穴、かかと後ろの反射板にスレあります。

その他は使用感はあまり少なく、ソールや紐まわり、インソール綺麗な状態です。

減りやすいかかとのソールもスレ少なく、まだまだ履けると思います。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 やや傷や汚れあり

