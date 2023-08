☆RFマウントです

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 新品、未使用

☆RFマウントですCanon RF-S55-210 F5-7.1 IS STM レンズ 新品未開封売却品) RF-S55-210 F5-7.1 IS STM レンズ フロント・リアキャップ 製造番号:27020116526月に購入したEOS R100のキットレンズです。写真のとおり梱包材から取り出しておらず未開封です。写真状態のまま未開封で売却いたします。防湿庫保管中室内環境:たばこペット香水アロマ系 全て無しどうぞよろしくお願いいたします。マウント···キヤノンRFマウント系フルサイズ対応···フルサイズ対応可焦点距離(ワイド側)···18mm~70mm未満焦点距離(テレ側)···200mm~300mm未満開放F値···4.0~5.5未満

