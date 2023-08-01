上品 すけやん様専用90s nirvana ニルヴァーナ　Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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サイズ表記SですがM程のサイズ感です
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袖丈···半袖
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値下げ交渉 可身丈 65身幅 48肩幅 45タグ有り コピーライト有り1996右脇下に破れ補修有り全体的に色褪せて炭黒サイズ表記SですがM程のサイズ感ですnirvanaニルヴァーナバンドtシャツ ヴィンテージ tシャツ カートコバーントラヴィススコットカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）