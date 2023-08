上品 すけやん様専用90s nirvana ニルヴァーナ　Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

値下げ交渉 可

身丈 65

身幅 48

肩幅 45

タグ有り

コピーライト有り1996

右脇下に破れ補修有り

全体的に色褪せて炭黒

サイズ表記SですがM程のサイズ感です

nirvana

ニルヴァーナ

バンドtシャツ

ヴィンテージ tシャツ

カートコバーン

トラヴィススコット

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 傷や汚れあり

