Fate/Grand Order アサシン/謎のヒロインX 1/7 完成品フィギュア

+特典 笑顔パーツ

短期間飾った後、暗所にて保管しておりました。

当方、タバコなどは吸っておりません。

フィギュアの状態は、傷や汚れなど目立ったものはなく、比較的綺麗な状態だと思います。

箱の方は、多少のスレなどがございます。

画像にはない、取り扱い説明書などの付属品も完備してます。

中古品であることをご理解した上で、購入の検討宜しくお願いします。

#KOTOBUKIYA

#Fate_GrandOrder『Fate』シリーズ

#謎のヒロインX_アサシン_バーサーカー_謎のヒロインXX_

#Fate_GrandOrderアサシン_謎のヒロインX1_7完成品フィギュア

フィギュア種類...スケールフィギュア

キャラクター...コミック・アニメ・ゲーム

スケール...1/7

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

