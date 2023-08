【未使用品】 アニメ ① 「星のカービィ」 まるごとコンプリートBOX HDリマスター版 アニメ

.

監獄戦艦 DVD全4巻セット

2001年から2年間にわたって

放映されたテレビアニメ

「星のカービィ」をまるごと美麗な

フルHD画質にリマスターし

Blu-ray BOXとしてパッケージ

・Blu-rayディスク×10枚組

(全100話+映像特典を収録)

・デジスタックケース×2種

・三方背BOX

・スペシャルブックレット(全100p)

・第1話 絵コンテ集(全132p)

【映像特典】

・北米版 第1話 「Kirby: Right Back at Ya!」

・パイロット版映像

・ノンクレジットOP

♪カービィ★マーチ

♪カービィ!

・ノンクレジットED

♪きほんはまる_カービィえかきうた

♪カービィ☆ステップ!

・星のカービィ

~特別編~ 倒せ!!甲殻魔獣エビゾウ

・プププつうしん(収録話数は一部となります)

【購入特典】

・ アクリル万年カレンダー

