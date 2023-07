【送料無料（一部地域を除く）】 ppcm ウール　ジャケット ブルゾン

ご観覧頂きありがとうございます。

PPCM パッチワーク柄 ウールブルゾン

サイズ2

PPCMのデニムジャケット型のウールブルゾンです。

サイズは2ですが、MからLサイズくらいの大きさと思います。

今は解散してしまったブランドなので珍しいと思います。

●状態・サイズ詳細:

首元にあるタグ、袖の内側に汚れがありますが、他は目立った汚れ等は見当たりません。

古い商品につき、見落としがあるかもしれませんので『やや傷や汚れあり』として出品致しております。

折りジワ、畳みジワはございます。

ご了承願います。

肩幅平置き 47cm

身幅平置き 50cm

着丈平置き 76cm

袖丈平置き 62cm

素人の採寸のため、多少の誤差はご了承ください。

●その他、注意事項:

クローゼットにて保管していました。

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

送料込みにしておりますのでコンパクトにして配送させて頂きます。

古着ということをご理解の上ご購入お願い致します。

宜しくお願い致します。

カラー

サカイ

kolor

sacai

エヌハリウッド

Nハリウッド

ミスターハリウッド

アタッチメント

ラッドミュージシャン

アトウ

ジョンローレンスサリバン

マインデニム

サンローラン

セリーヌ

ディオールオム

undercover

アンダーカバー

高橋盾

anndemeulemeester

rafsimons

アントワープ

ドリスヴァンノッテン

マルジェラ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド カラー 商品の状態 やや傷や汚れあり

