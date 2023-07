半額SALE★ 【ほたる様専用】canon　EF-S10-18F4.5-5.6 IS STM その他

Canon EF-S10-18F4.5-5.6 IS STM

純正レンズフードもおつけします。

素人確認ですが動作確認済みです。

前後キャップ有り。

レンズ表面も目立ったキズ等は見当たりません。

(写真2参照)

外箱がありませんのでプチプチ等に包んで

ダンボール箱でお届けする予定です。

※精密機械ですので返品はご遠慮ください。

AF機構有無: AF

color: BLACK

ズームレンズタイプ: 広角ズームレンズ

フォーマット種類: APS−C

レンズマウント(メーカ): キヤノン EFマウント

一眼レフ/ミラーレス: 一眼レフ用

交換レンズタイプ: ズームレンズ

特殊レンズタイプ: 特殊レンズ以外

#キヤノン

#Canon

タイプ···コンバージョンレンズ・アダプタ

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

