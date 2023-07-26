【通販 人気】 - ウィリアム・モリス バイン (MM5951) Vain 生地/糸

大人気！ウィリアム・モリス William Morris

ラメ糸6色



hoooked/ズパゲッティ/9玉セット

「バイン - Vain」のカーテン生地です。

テディベア用モヘア纏め売り【お値下げ】



マリメッコ コットンファブリック KIVET

川島織物セルコン製の正規品。品番は、MM 5951 (BG)。

英国製 TAYLOR＆LODGE ビンテージモヘア SKM60% 5.50m



革 ポニー 良品

サイズ：巾145㎝ 縦リピート36.4㎝ 横リピート36.3㎝

１１１【３ｍ×２色×全巾】決算ご奉仕リネン★リネン生地／麻布専門店リネンドルチェ

素材：ポリエステル100％

黒地に大きな花柄の布1m

定価：10,660円/ｍ （税込）

スヌーピー♪超激レアな水玉柄♪ヴィンテージ♪生地♪カバー♪シーツ♪ハーフサイズ位



新品・未使用【Mila schon SUPER150's ジャケット生地】

こちらの生地は1.2メートルになります。（定価 13,992円分）

Zoomin様専用☆ マリメッコ マリキュラ 生地幅×3m

縦リピート 3柄は保証します。

相撲 浴衣反物 新品未使用 1反✨大関琴奨菊襲名✨秀ノ山親方

洗濯ラベルを同梱します。

レース15種類 2セット



CORAL&TUSK カットクロス+刺繍カード



生地 RS585 140x48-50cm @1,500 はぎれ



レア毛糸☆Opal フンデルトヴァッサー 6ply ソックヤーン 毛糸

発送までに1週間程度かかる場合がございます。

lalaland様

また、発送の際のたたみジワはご了承くださいませ。

F 1 フリル 裂き布



ミナペルホネン forest tileベージュ forest garden 生地

ご希望のメートル数での出品も可能です。

やすべ～様専用 M

ご入用の方は、コメントください。

手紡ぎ糸 毛糸(c-1521



反物 相撲

カラー...グリーン

H2046 H2063 no.221【お客様専用】 ラリーキルト

生地の種類...その他

シーチング 無地 １反＋使い端

生地の柄/デザイン...花柄/ボタニカル柄

イタリヤ製ネイビー布地★高級シルク100％ 閉店処分

レース種類...その他

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

大人気！ウィリアム・モリス William Morris 「バイン - Vain」のカーテン生地です。川島織物セルコン製の正規品。品番は、MM 5951 (BG)。サイズ：巾145㎝ 縦リピート36.4㎝ 横リピート36.3㎝素材：ポリエステル100％定価：10,660円/ｍ （税込）こちらの生地は1.2メートルになります。（定価 13,992円分）縦リピート 3柄は保証します。洗濯ラベルを同梱します。発送までに1週間程度かかる場合がございます。また、発送の際のたたみジワはご了承くださいませ。ご希望のメートル数での出品も可能です。ご入用の方は、コメントください。カラー...グリーン生地の種類...その他生地の柄/デザイン...花柄/ボタニカル柄レース種類...その他

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

布良 ふら 手紡ぎ糸900g以上 ふらのわの会 オーガニックZ4 染めガーゼ ジャンクジャーナル素材