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【通販 人気】 - ウィリアム・モリス バイン (MM5951) Vain 生地/糸

商品の説明

大人気！ウィリアム・モリス William Morris
ラメ糸6色

hoooked/ズパゲッティ/9玉セット
「バイン - Vain」のカーテン生地です。
テディベア用モヘア纏め売り【お値下げ】

マリメッコ　コットンファブリック　KIVET
川島織物セルコン製の正規品。品番は、MM 5951 (BG)。
英国製　TAYLOR＆LODGE ビンテージモヘア　SKM60% 5.50m

革　ポニー　良品
サイズ：巾145㎝　縦リピート36.4㎝　横リピート36.3㎝
１１１【３ｍ×２色×全巾】決算ご奉仕リネン★リネン生地／麻布専門店リネンドルチェ
素材：ポリエステル100％
黒地に大きな花柄の布1m
定価：10,660円/ｍ　（税込）
スヌーピー♪超激レアな水玉柄♪ヴィンテージ♪生地♪カバー♪シーツ♪ハーフサイズ位

新品・未使用【Mila schon SUPER150's ジャケット生地】
こちらの生地は1.2メートルになります。（定価 13,992円分）
Zoomin様専用☆ マリメッコ マリキュラ 生地幅×3m
縦リピート　3柄は保証します。
相撲 浴衣反物 新品未使用 1反✨大関琴奨菊襲名✨秀ノ山親方
洗濯ラベルを同梱します。
レース15種類　2セット

CORAL&TUSK 　カットクロス+刺繍カード

生地　RS585 140x48-50cm　@1,500 はぎれ

レア毛糸☆Opal フンデルトヴァッサー　6ply ソックヤーン　毛糸
発送までに1週間程度かかる場合がございます。
lalaland様
また、発送の際のたたみジワはご了承くださいませ。
F 1 フリル 裂き布

ミナペルホネン　forest tileベージュ　forest garden　生地
ご希望のメートル数での出品も可能です。
やすべ～様専用 M
ご入用の方は、コメントください。
手紡ぎ糸 毛糸(c-1521

反物　相撲
カラー...グリーン
H2046 H2063 no.221【お客様専用】 ラリーキルト
生地の種類...その他
シーチング　無地　１反＋使い端
生地の柄/デザイン...花柄/ボタニカル柄
イタリヤ製ネイビー布地★高級シルク100％　閉店処分
レース種類...その他

布良　ふら　手紡ぎ糸900g以上　ふらのわの会　オーガニック

商品の情報

商品の状態新品、未使用

Z4 染めガーゼ ジャンクジャーナル素材
大人気！ウィリアム・モリス William Morris 「バイン - Vain」のカーテン生地です。川島織物セルコン製の正規品。品番は、MM 5951 (BG)。サイズ：巾145㎝　縦リピート36.4㎝　横リピート36.3㎝素材：ポリエステル100％定価：10,660円/ｍ　（税込）こちらの生地は1.2メートルになります。（定価 13,992円分）縦リピート　3柄は保証します。洗濯ラベルを同梱します。発送までに1週間程度かかる場合がございます。また、発送の際のたたみジワはご了承くださいませ。ご希望のメートル数での出品も可能です。ご入用の方は、コメントください。カラー...グリーン生地の種類...その他生地の柄/デザイン...花柄/ボタニカル柄レース種類...その他

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【通販 人気】 - ウィリアム・モリス バイン (MM5951) Vain 生地/糸

41分钟前

【通販 人気】 - ウィリアム・モリス バイン (MM5951) Vain 生地/糸

¥11,100 ¥9,435

(税込) 送料込み
5
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出品者

f94d979d0cd4

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本人確認済
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コメント (15)

f94d979d0cd4
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