商品をご覧頂きありがとうございます(^ ^)

全商品、即決OKです!

気になることはコメント下さいね!

#ぽんたのレディース

●アイテム

PRADA プラダ

ナイロンパーカー マウンテンパーカー

ベルト シルバー金具 大きいサイズ 44

レディース メンズ 男女兼用 ユニセックス

●状態

大きく目立つ様な傷や汚れは見当たらず

状態は大変良良好です。

まだまだ気持ちよくご着用頂けます!

実寸通り大きめサイズですので

メンズの方もご着用頂けます。

お写真にてご確認の上ご購入ください。

素敵なナイロンパーカーを是非この機会に!

●実寸 ※平置きで計測

肩幅46

身幅57

着丈76

袖丈61

(素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください)

●サイズ

44

●カラー

ブラック 黒

シルバー 銀

●素材

ナイロン 100%

●購入元

大手リユースショップ

有名古物市場

正規品鑑定済み

★★★★★★★★★

管理番号M007-679431

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品をご覧頂きありがとうございます(^ ^)全商品、即決OKです!気になることはコメント下さいね!#ぽんたのレディース●アイテムPRADA プラダナイロンパーカー マウンテンパーカーベルト シルバー金具 大きいサイズ 44レディース メンズ 男女兼用 ユニセックス●状態大きく目立つ様な傷や汚れは見当たらず状態は大変良良好です。まだまだ気持ちよくご着用頂けます!実寸通り大きめサイズですのでメンズの方もご着用頂けます。お写真にてご確認の上ご購入ください。素敵なナイロンパーカーを是非この機会に!●実寸 ※平置きで計測肩幅46身幅57着丈76袖丈61(素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください)●サイズ44●カラーブラック 黒シルバー 銀●素材ナイロン 100%●購入元大手リユースショップ有名古物市場正規品鑑定済み★★★★★★★★★管理番号M007-679431

